Llorente: «Si la regla del penalti de Julián ya existía y no se aplicó bien, alguien lo hizo muy mal»

Polo de punto de algodón, pantalón pesquero y alpargatas. El gusto por la vestimenta es la primera conclusión a la que llega uno cuando ve a Marcos Llorente (Madrid, 1995). Futbolista de profesión y lifestyler vocacional. Ya entrado en modo verano, o al menos en ese periodo valle entre la reciente clausura de la Liga y la inminente apertura del Mundial de Clubes. Ya saben la saturación con la que anda el calendario futbolístico… Antes de viajar a Estados Unidos con el Atlético, el español sienta junto a OKDIARIO para pasar revista a la actualidad rojiblanca.

De nuevo imbuida por el penalti de Julián Álvarez. Las conversaciones vuelven a girar entorno a aquello porque la semana, la International Football Association Board (IFAB), aclaró la norma que regula este tipo de situaciones. El delantero argentino supuestamente dio dos toques al balón, una situación inusual que el árbitro, Szymon Marciniak, resolvió con la invalidación del lanzamiento. El desenlace no será el mismo si vuelve a reproducirse una situación similar. Ahora la acción queda regularizada alrededor de un concepto: la voluntariedad.

«Qué bien, pues nada», responde irónicamente Marcos Llorente durante la conversación con este periódico. A partir de ahora, si un lanzamiento con doble toque accidental acaba en la red, se deberá repetir. «Lo encajo porque lo tengo que encajar», asume con resignación el futbolista que arrancará en agosto la que será su séptima temporada como rojiblanco. Con una posición asentada sobre el terreno de juego junto a Giuliano Simeone por el costado derecho. Carrilero posicional con alma de centrocampista, su demarcación natural.

Llorente es el peón y la reina del esquema de Simeone, la polivalencia hecha futbolista. Tan pronto marca goles y da asistencias como niega espacios al rival y cuida su espalda. Lo hace todo a sus 30 años y bajo un óptimo físico que cuida con celo a través de su dieta, colchones inteligentes, gafas con lentes amarillas y bebidas naturales como Miwi Real Drinks, el nuevo refresco de su marca de bebidas Miwi que vio la luz la pasada semana.

Pregunta. Simeone dijo que se sentía ultrajado por la rectificación de la regla del penalti de Julián Álvarez. ¿Usted se siente igual?

Respuesta. ¿Qué ha pasado con la regla? La han aclarado, ¿No? Qué bueno, qué bien. Pues nada. Lo encajo porque no me queda otra que encajarlo. Yo no me entero mucho de las reglas porque al final como hay alguien que decide, me da un poco igual. Yo acato órdenes. Pero claro, pensaba que iban a cambiar la regla, pero si no hay que cambiarla porque estaba bien, quiere decir que ese día no se aplicó bien. No puedo decir nada. Es un desastre. Porque si la regla ya existía y no se aplicó bien, pues está claro que alguien lo hizo muy mal. La palabra que me sale es desastre.

P. ¿El desenlace de aquel partido condicionó los posteriores partidos?

R. Fue algo muy grande que influyó ese día y en ese partido. Obviamente todo el mundo que sabe de fútbol sabe que eso influye, pero claro, es que si no han cambiado la regla, pues nada. Directamente se hizo mal ese día y los perjudicados fuimos nosotros. Ya está. Creo que es algo que exponiendo todo es claro.

P. A raíz de ese partido los resultados empeoran. ¿El equipo lo notó mentalmente?

R. Totalmente. Al final, que te eliminen de la Champions de esa manera pues duele. Que luego no tiene nada que ver porque yo para eso siempre soy así. Está claro que influye y nos tocó mucho, pero bueno, para eso está el deportista, para sobreponerse y llevar adelante lo que queda de temporada. O sea que obviamente influyó, pero no quiere decir que todo lo que vino después fue por eso.

P. Esta temporada el Atlético compitió contra Madrid y Barça hasta abril. ¿Qué les falta para hacerlo hasta final de temporada?

R. Este año hemos competido contra ellos. De hecho, el partido de Champions lo ganamos. Lo que pasa es que la eliminatoria llegó a penaltis y pasó eso. Si no hubiesen sido de esa manera los penaltis, quizás hubiésemos pasado. Entonces yo creo que que el Atlético está en esa dinámica de que competir contra esos grandes clubes y tiene que seguir así. Creo que este año lo que nos ha fallado son los partidos fuera de casa, que no hemos puntuado, que se nos han complicado mucho… Es algo que sabemos y sabe todo el mundo. Hay que corregirlo y es lo que queremos hacer para el año que viene.

P. Se ha convertido en un jugador polivalente. Ha jugado de lateral, carrilero, en el centro, arriba… ¿En qué posición se siente más cómodo?

R. Te diría que ahora mismo me encuentro cómodo donde estoy jugando. Siempre me ha pasado que me he encontrado más cómodo en el centro del campo y así es. Me encuentro muy cómodo ahí, pero también me encuentro cómodo en esta posición que he encontrado esta temporada, porque también me permite en ciertos momentos atacar por dentro, como lo hacía cuando jugaba en el centro. Jugar por el interior con Giuliano Abierto. Me ha permitido subir por dentro y romper al espacio. Creo que hemos hecho daño a algunos partidos por ahí y me siento cómodo disfrutando.

P. Cuando Simeone cambia el sistema durante los partidos y usted juega en dos o tres posiciones. ¿Mentalmente es difícil cambiar radicalmente las funciones a desempeñar?

R. Es complicado, pero al final creo que si tienes las cosas claras y ya has desempeñado esa función, pues te resulta más fácil. Sí que es verdad que ha habido partidos en que he tocado cuatro o cinco posiciones y a veces no, que no sepas lo que hacer, pero que ya no sabes si estabas aquí o allí. Alguna vez he tenido ese momento de decir ‘joder, que ahora estoy por dentro, no por fuera’ a la hora de defender un contraataque o tal que te vas un poco a la banda y dices no, si ahora estoy por dentro. Pero llevo haciéndolo toda la temporada y creo que estoy adaptado a todas esas posiciones. A mí me parece un reto y me gusta el poder jugar en varias posiciones, así que me motiva.

P. Griezmann y Koke han renovado, Julián Álvarez está asentado, Oblak ha sido recién Zamora, le nombro a usted también. ¿Quién va a ser el líder del Atlético la temporada que viene?

R. Creo que ahí están los capitanes, los que llevan más tiempo. Oblak lleva toda una vida allí. Griezmann y Koke son lo que son… Hay gente que tiene mucha experiencia, que ha vivido muchos años lo que es el Atlético de Madrid. Y al renovar Koke y Griezmann yo creo que eso está más cubierto. Luego Julián, que como decís ha hecho una grandísima temporada y es un jugador importantísimo para nosotros. Creo que tenemos jugadores para liderar el equipo.

P. La última. En este periodo de entreguerras de la Liga y el Mundial de Clubes se ha jugado la Nations League. ¿Crees que de ahí ha salido el próximo Balón de Oro? ¿Quién es su favorito?

R. Si metemos a Mbappé en la terna, yo metería también a Raphinha. Ha hecho un año espectacular en cuanto a números y en ciertos momentos liderar el equipo. No creo que se decida el Balón de Oro por el partido entre España y Francia. Yo se lo daría a Lamine Yamal porque soy español y prefiero que lo gane él. Pero sí que es verdad que es un año en el que está muy jodido decir un favorito. Lamine con la edad que tiene ha hecho un año increíble, pero es que Dembélé ha hecho otro año brutal y ha acabado con la Champions. No sé. Yo se lo daría a Lamine porque es español, pero creo que los dos son merecedores de ganarlo.