Destrozan a pedradas el autobús del Málaga y la final del ascenso contra el Almería se retrasa media hora

El Almería–Málaga de ascenso a Primera División se retrasa media hora debido a los incidentes que se han producido a la llegada del conjunto malagueño al Juegos Mediterráneos. Los aficionados indálicos han apedreado el bus a la llegada al estadio, provocando daños en las lunas laterales. Por ese motivo, el partido de vuelta de la final, que estaba previsto para las 21:00 horas, comenzará media hora más tarde.

Lo anunciaba el Málaga en sus redes sociales, después de lo sucedido a la llegada al estadio del Almería, donde se jugará el desenlace de la eliminatoria para conocer al tercer y último ascendido de la temporada a Primera División. «El partido ante la UD Almería dará comienzo a las 21:30 horas en lugar de a la que estaba inicialmente prevista», señalaba el club boquerón.

Los disturbios se han dado en las proximidades del estadio almeriense en los prolegómenos del partido en el que se decidirá el ascenso. Declarado de alto riesgo, había un amplio dispositivo de seguridad para cubrir el partido y la Policía se ha visto obligada a actuar, con cargas contra los radicales antes del partido. Como se muestra en las imágenes, han cargado contra aficionados del Málaga, aunque también se han producido disturbios a la llegada del conjunto malacitano, puesto que la afición del Almería ha cargado a pedradas contra el autobús.

A la llegada de los malagueños al estadio, varias de las lunas del autobús se han roto debido al impacto de los objetos que les han lanzado, lo que ha incrementado la tensión previa al encuentro. Finalmente, se ha decidido retrasar el inicio del partido, en el que los dos conjuntos buscarán ser el que acompañe a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña de Segunda División a Primera.