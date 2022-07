Las lágrimas de Corinna en un homenaje a Schumacher

Corinna, la esposa del siete veces campeón del mundo y su hija, Gina, recibieron un premio en reconocimiento a la carrera de Michael Schumacher en el estado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). La esposa del ex piloto de Fórmula 1 no pudo contener las lágrimas de emoción desde que arrancó el acto, donde se sucedieron las buenas palabras hacia el piloto, ausente por sus problemas de salud y que no ha vuelto a aparecer en público desde que sufriera aquel fatídico accidente mientras esquiaba en 2013.

En el Motorworld de Colonia tuvo lugar la entrega de un premio a Michael Schumacher, que se encargaron de recoger su esposa Corinna y su hija Gina. Ambas se mostraron muy emocionadas durante el acto, en el que la mujer incluso no pudo contener las lágrimas y tuvo que ser consolada por su hija. En el acto no faltaron las buenas palabras hacia el piloto alemán, siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

«Estoy orgulloso de llamar a Michael mi amigo y de tener una amistad muy estrecha con su familia», dijo Jean Todt, director de equipo de Schumacher en Ferrari y ex presidente de la FIA. «Gracias a sus victorias y éxitos, pasó de condiciones modestas a convertirse en un verdadero ciudadano del mundo, que trabajó en estrecha colaboración con personas de muchas culturas diferentes. Pero nunca olvidó dónde estaban sus raíces, a unos 30 kilómetros de aquí, y siempre se mantuvo anclado», añadió Todt. «Le echamos de menos aquí, y no sólo en días como hoy», apuntilló.

17 Races 🏁

11 Wins 🥇

6 Podiums 🏆#OnThisDay 20 years ago Michael Schumacher sealed his fifth world championship with one of the most dominant seasons of all time 👏#F1 pic.twitter.com/Na4xN652SD

— Formula 1 (@F1) July 21, 2022