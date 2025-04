Julián Álvarez mantiene la ilusión del Atlético por once metros

«Mientras hay vida, hay esperanza», reza con sapiencia el refranero español. A él se aferra el Atlético y una afición fácilmente ilusionante por naturaleza. El duelo contra el Valladolid pasó de trámite a convertirse en un escenario resbaladizo después de que Sylla adelantara a los pucelano. Más todavía cuando Javi Sánchez neutralizó los golpes de Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Pero esta vez el propio Julián, con su doblete de penaltis, y Sorloth se atavió con las botas de mojado para mantener viva esa ilusión de la que habla Simeone.

Nadie se rebela como Sorloth

No es un virtuoso con el balón, no tiene el mejor pie, tampoco esperen una filigrana y mucho menos un gesto torcido. Y precisamente esa cualidad, la última, es lo que resume el profesionalismo de Sorloth. Porque no es titular indiscutible, tiene por delante a Julián Álvarez, el fichaje estrella del verano que responde dentro del terreno de juego. Pero el noruego sigue a lo suyo. Entrena del mismo modo que compite, es buen compañero y siempre aporta. Presiona, cuerpea, corre y marca, marca mucho. Contra el Valladolid volvió a marcar gol saliendo del banquillo. Doce goles acumula ya un delantero que no es siempre de la partida.

Simeone tendrá un problema el día que falte Llorente

Contra el Sevilla, las circunstancias empujaron a Llorente al centro del campo, su posición natural y en la que menos ha jugado desde que viste la rojiblanca. Ahí también rinde el comodín Marcos. De hecho, fue lo más potable del primer tiempo rojiblanco. Ganó el 83% de los duelos, completó todos los regates que intentó y tuvo una precisión del 90% en el pase. Contra el Valladolid volvió al costado, pero no cambió un ápice su actitud. La que le hace capital en este equipo aunque no se lleve los focos. Estuvo incisivo por el costado, provocó un penalti y contagió en alma a sus compañeros.