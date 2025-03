Un jugador del Deportivo acaba en el hospital tras sufrir insultos racistas: «Mono de mierda»

Nuevo y enésimo episodio racista en el fútbol español. Mané Alioune, futbolista del filial del Deportivo de La Coruña, tuvo que ser trasladado a un hospital con un cuadro agudo de ansiedad tras recibir insultos racistas en el partido del Fabril frente al Rayo Cantabria, que acabó con derrota del equipo gallego por 0-1, un encuentro que quedó empañado por completo por esos lamentables e inaceptables ataques de un jugador visitante.

El árbitro que dirigió el duelo, Hugo Alonso, recogió y explicó en el acta lo sucedido en el tiempo de descuento. «Una vez finalizado el encuentro, y mientras nos dirigíamos al túnel de vestuarios, encontrándonos aún sobre el terreno de juego, un miembro del cuerpo técnico del Deportivo Fabril, al cual identifico posteriormente como David Vidal Collazo, que realizaba las funciones de entrenador de porteros, se acerca y me comunica que durante la confrontación entre jugadores de ambos equipos acontecida en el minuto 95 se produjo un incidente de índole racista».

«Dicho técnico me manifiesta que un jugador del Rayo Cantabria se dirigió a un jugador del Deportivo Fabril empleando expresiones racistas como ‘eres un mono de mierda’. En el momento en que ocurren estos hechos tanto yo como mis asistentes nos encontrábamos dentro del terreno de juego gestionando la confrontación mencionada y no llegamos a escuchar insulto alguno, ni ninguna expresión de índole racista».

En el acta también se recoge que el doctor del Fabril, Manuel Astray López, comunicó entonces que el futbolista objeto del ataque presentaba «un cuadro de ansiedad agudo como fruto del incidente racista y va a ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención medica, de esto da fe con un informe, el cual me entrega firmado por su persona».

Comunicado del Deportivo

El Deportivo de La Coruña advierte que tomará todas las acciones necesarias para garantizar que incidentes de este tipo no se repitan. «Continuaremos luchando con todos los recursos a nuestro alcance para erradicar estos actos de ocio dentro y fuera de los terrenos de juego», dice el club en el comunicado para expresar su «más enérgica condena» ante el acto de racismo sufrido por el futbolista senegalés Mané durante el partido que enfrentó al Fabril contra el Rayo Cantabria en Abegondo.

«Este tipo de comportamientos son absolutamente inaceptables y no tienen cabida en el fútbol, ni en el deporte en general, ni en la sociedad» señala la entidad blanquiazul, quien recuerda su «firme compromiso con la inclusión, el respeto y la diversidad», por lo que deja claro que no tolerará «ninguna manifestación de intolerancia». Y va más allá: «Continuaremos luchando con todos los recursos a nuestro alcance para erradicar estos actos de odio dentro y fuera de los terrenos de juego. El Club tomará todas las acciones necesarias para garantizar que incidentes de este tipo no se repitan».