Jota Peleteiro, criticado por la comunidad musulmana por unos tatuajes prohibidos en el Islam

Jota Peleteiro vuelve a dar que hablar. Hace varias semanas, el ex futbolista gallego revolucionó las redes convirtiéndose al Islam por sorpresa influido por la familia de su amigo kuwaití, Faisal Buresli. «Lo que sentí en su casa con su familia es lo que quiero para mi familia y para mis próximas generaciones», comentaba en en las redes sociales, donde ahora vuelve a estar en el foco debido a que la comunidad musulmana le critica y ataca por varios de los tatuajes que lleva en su piel, prohibidos para el Islam.

Durante su testimonio de fe frente a la mezquita de Bibal bin Rabah de Kuwait se podía ver un tatuaje en su mano, una cruz, símbolo prohibido en su nueva religión. El ex jugador tiene varias partes del cuerpo marcadas con tinta, donde destacan las caras de sus dos hijos en común con Jessica Bueno en la espalda y el retrato de un gorila, que se lo hizo tras su divorcio cubriendo lo que era la cara de su ex mujer en la zona del pecho. Además, en diferentes zonas de su piel tiene algunos símbolos religiosos como una cruz en su mano o la figura de un ángel, propios de la religión cristiana y que no son aceptados por el Islam, de ahí las críticas recibidas.

Sin embargo, hay voces que han defendido al gallego, ya que se tratan de elementos de su vida antes de la conversión. «Se hizo el tatuaje antes de convertirse al Islam. Hará lo que tenga que hacer para eliminarlos. Puede que aún no sepa que los tatuajes están prohibidos», comentaba un usuario antes de que el propio Jota Peleteiro eliminara la opción de comentar su publicación para evitar más ataques o debates en sus redes.

La polémica conversión de Jota Peleteiro

La decisión que tomó hace unas semanas Jota Peleteiro acaparó gran parte de los titulares informativos. El ex jugador del Alavés o del Aston Villa, entre otros, ha decidido convertirse al Islam por voluntad propia tras quedar enamorado de su cultura y sus costumbres, las cuales ha conocido de la mano de su amigo Faisal Buresli, un kuwatí con el que coincidió hace más de diez años en Estados Unidos y con el que viajó al Golfo Pérsico a principios del año pasado.

El portal Al-Qabas fue el encargado de difundir la noticia y después también publicó las primeras palabras de Jota Peleitero tras su gran cambio de religión. El ahora empresario aseguraba sentirse «feliz y poderoso» e insiste en que está viviendo «en su mejor momento» después de abrazar el Islam. «Ayer, en casa de Faisal Buresli, estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía ‘bienvenido al Islam’. Amo a su familia», comentaba. «Ella me ha dado mucho amor y, por supuesto, él ha sido un de las razones por las que he empezado a sentir esto», añadía visiblemente emocionado.

La unión que en todo momento le ha transmitido la familia de Faisal Buresli es la misma que a él le gustaría tener para sí mismo, según sus propias palabras: «Lo que sentí en su casa con su familia es lo que quiero para mi familia y para mis próximas generaciones: estar todos juntos, sanos, con sonrisas, con respeto», añadía.