Destituido como seleccionador Jorge Vilda: «He dado el 100%, no me lo merezco»

Jorge Vilda ha hablado tras ser destituido como seleccionador nacional femenino. El técnico que llevó a España hacia su primer Mundial ha sido cesado por la nueva directiva de la Federación, a cargo de Pedro Rocha, poco más de dos semanas después de tocar el cielo en Sídney. Ha destacado que su renovación estaba apalabrada antes de la Asamblea y que el nuevo mandatario le ha comunicado que su cese se debe a «cambios estructurales».

El ya ex seleccionador de España se ha pronunciado sobre todos los temas polémicos de los últimos días. En una entrevista otorgada a El Larguero, el entrenador ha hablado sobre Jenni Hermoso, de sus aplausos a Rubiales y del conflicto con las 15 jugadoras que en su momento renunciaron. También ha tenido buenas palabras para Montse Tomé, que era su segunda y que será la nueva seleccionadora nacional.

Despido

«Estoy todo lo bien que se puede estar después de haber ganado el Mundial hace 16 días, después de ser hace 10 renovado por cuatro años más, con una remuneración mayor».

Renovación

«Fue un anuncio ante una Asamblea General, con todos los asambleístas y era un anuncio de un contrato que ya estaba perfeccionado anteriormente».

¿Cómo se entera?

«Ha sido una breve reunión con Pedro Rocha y la explicación ha sido cambios estructurales. Después de 17 años en el fútbol femenino y de todo lo conseguido, tengo la conciencia tranquila porque he dado el 100%, pero no lo entiendo, ni creo que me lo merezca».

Contrato

«A partir de ahora es cosa de los abogados. No me lo esperaba, me quedaba la ilusión y la esperanza del buen trato, me veía con fuerzas de la Nations League, de los Juegos… me motivaba mucho estar en París».

Apoyo de las jugadoras

«Tengo más de 500 mensajes y no los he podido repasar».

Montse Tomé

«La he felicitado. Es merecido, tiene capacidad para hacerlo muy bien. Fue elegida por mí, tiene un equipo redondo y el mayor legado de juego que puedo dejar es el estilo de juego y la metodología. Ahí queda y lo tiene para aprovecharlo. Lo va a hacer bien».

Trato injusto

«Sé a lo que me dedico. Cuando hemos perdido ha habido críticas. En lo deportivo, lo voy a aceptar todo o casi todo, pero en lo personal sí. Durante este año, que ha sido especial y me lo he tomado como un máster. Directamente no se ha dicho nada, pero indirectamente se han dicho cosas, se han deslizado…».

Dolido

«Son cosas que no son ciertas. En los 17 años que he estado con las selecciones, siempre el trato ha sido de máximo respeto hacia las jugadoras y hacia quien he entrenado. No ha habido nadie con nombre y apellidos que haya salido y dicho ‘Jorge Vilda es esto’. No ha salido nadie. Lo quería dejar claro. Llevo 17 años luchando por el fútbol femenino, por los valores de respeto, igualdad, trabajo en equipo y deportividad. Lo único que he hecho ha sido trabajar por lograr todos los éxitos posibles».

Aplauso a Rubiales

«Quiero ser contundente en que jamás aplaudiré nada machista, que vaya en contra del feminismo y que en esa Asamblea no sabía bien a lo que iba. Pensábamos que íbamos a vivir una dimisión. Creo que mucha gente se puede sentir reflejada en que estás en primera línea, el discurso de tu jefe va dirigido a ti, en ese momento te está renovando, reconociéndote tu trabajo, que eso lo aplaudí y una gestión que ha multiplicado por cuatro los ingresos… Desde que empezamos en 2018, no se me ha dicho que no a nada y eso es lo que yo aplaudo. No voy a aplaudir los gestos ni muchas de las palabras. Es bastante complicado, con 140 personas, ser el único que no aplaude».

Vilda sobre Jenni Hermoso

«En el comunicado lo que digo son el gesto que no nos tiene que representar en un palco o en una entrega de medallas. A Jenni la conozco desde hace 16 años, es una referente mundial, sé que lo está pasando mal ella y su familia y que está esperando a que pase todo esto y que se olvide pronto. No he hablado con ella. He desconectado bastante. Y que esté mal es algo que no me gusta, pero sabe que siempre he estado con ella y hemos tenido muchas conversaciones en este Mundial. Me ha ayudado mucho y estoy orgulloso de lo que ha hecho».

Rubiales

«Desde la Asamblea no hemos hablado. Tengo que revisar los mensajes».

Gesto de Rubiales

«Sí que recuerdo que la árbitra pita y lo festejamos. Después de esa emoción me acuerdo de que está el presidente con la reina, el ministro, Francos, mi familia abajo, amigos… me giro, miro al palco y se lo dedico a ellos. A partir de ahí, como celebre cada uno, no es mi responsabilidad».

Beso

«No lo vi. Estábamos en fila, yo era el penúltimo y no lo vi. Lo primero que me vino fue sorpresa y que era un acto impropio».

Presiones a Jenni

«En ese viaje de 24 horas, en las que muchas de ellas estuvimos descansando, hubo conversaciones, pero no presiones. En el viaje hablé con alguna jugadora pero no con Jenni. Yo no estaba conectado, pero sí que se olía que estaba pasando algo. Soy seleccionador, en el tema de comunicados está comunicación, gabinete de presidencia y no es tema del seleccionador».

¿Te vas por las jugadoras?

«Ha sido el presidente el que me lo comunica. Creo que es imposible conseguir los resultados si no creamos un grupo que se convierte en un equipo en el que había muy buen feeling. Sin seguir lo que planteábamos, es imposible ser campeonas del mundo».

Irse antes

«Después de ganar el Mundial, estoy convencido de que no. Este año, después de todo, de reconstruir un equipo… Después del mail de las 15 puse mi cargo a disposición del presidente, pero tras hablar con las jugadoras, no había motivo para que no siguiera. Con su apoyo, sacamos las cosas adelante. Con las que han estado, las que han venido después, la consecución es la estrella».

Futuro

«Si mañana me puedo poner las botas y salir a entrenar, estaría encantado. Es lo único que he hecho hasta el momento para vivir».

Mensaje

«Estoy orgullosísimo de lo conseguido. Me acuerdo mucho de las jugadoras que han participado en la clasificación de este Mundial, de la Eurocopa, que han ayudado a formar este equipo. Ser campeonas del mundo es gracias a toda esta gente, a todo lo que engloba el fútbol femenino».

Cambios estructurales

«Yo no me sentí aludido. Cuando se habla de dirigentes no me siento aludido. Públicamente, no se ha pedido mi destitución ni mi cabeza. Entonces salió una capitana y se dijo que no estaban pidiendo mi destitución. Me alegro por Montse y sé que les va a ir muy bien. Van a ganar y jugar de una forma que sé que se va a jugar muy bien».

Repercusión

«Se han creado referentes. Me quedo con eso y con que la gente te felicite por la calle. El 4-0 igual fue necesario para reaccionar, porque ese día no fuimos capaces y estábamos en el abismo. Quedarnos en octavos era un gran fracaso, se tomaron decisiones arriesgadas y salió bien».

Suplencia de Alexia

«Venía de la rotura de cruzado, en la que no tuvimos a Alexia, Jenni, ni Salma y estuvimos a punto de ganar a Inglaterra. Alexia ahora ha ayudado mucho dentro y fuera. En el campo ha sido determinante. Su ascendencia crea un impacto en el rival y lo hemos utilizado muy bien. Nos ha ayudado mucho y ella entendía de dónde venía y ha dado más rendimiento del esperado».

Aitana

«Es una futbolista y una persona muy preparada. Sé que no es el único, ni el último de los premios que va a ganar».

Olga

«Se me pone el cuerpo rizado. Es la que nos mete en la final, la que marca en la final. Una familia que conoce la noticia al aterrizar y se lo calla hasta que cogemos el avión. Fue terrible, pero lo de Olga es espectacular como jugadora y persona. Es muy honesta, tiene una personalidad arrolladora y se merece todo».

Huelga

«Veo un futuro en el que no haya tantos problemas, en el que el fútbol femenino esté en el lugar que merece y espero que en la Liga mejoren, porque todo tiene margen de mejora, que se trabaje en la misma dirección, porque el fútbol español será imparable si vamos de la mano. Sería una hegemonía de muchos años».

Su familia

«En casa me echan de menos. No es fácil. Muchas veces anteponiendo el trabajo a la familia. No sé si en eso me he equivocado. Mi mujer ha aguantado todo y se lo tengo que agradecer. A ellos y a mi padre, que este año ha sufrido mucho. Sé llevar todas las situaciones que me han venido. Lo que me ha dolido más es cuando les he visto tocados a ellos, pero estamos bien», asegura Jorge Vilda.

Gestión

«Estar en el foco y en los medios, que se cuestionen la honorabilidad, la forma de comportarte… es lo más doloroso. Sabemos cómo es este negocio del fútbol, cuando ganas y cuando pierdes, pero lo más complicado es gestionar esto».

Futuro como entrenador

«Me gustaría entrenar a cualquier club y cuanto mejor sean las jugadoras o jugadores, mejor. Cualquier club o selección. Masculino o femenino».

Mensaje

Vilda espera que «esto haya servido para algo. La victoria de la selección se valorará más y todo el mundo tendrá su recompensa. Me gustaría saber los criterios futbolísticos por los que no sigo, pero lo mejor está por venir».