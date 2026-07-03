Jódar: «¿No haber jugado torneos preparatorios antes de Wimbledon? No es excusa para haber perdido»

Se marcha Rafa Jódar pensativo, rumiando en esa mente estructurada lo que acaba de suceder en la pista 18 del All England Lawn Tennis Club. Ha sucumbido contra Mochizuki y pone fin a su primera vivencia en Londres. Se extendió hasta la tercera ronda, donde el nipón le cortó el paso con un juego lento que le atrapó. Jódar ya mira a la gira norteamericana, su anhelada tierra. Ahí germinó y se consagró como campeón del US Open junior. Su tierra prometida. Jódar charla sobre el presente y futuro a corto plazo con los medios españoles desplazados Wimbledon, entre ellos OKDIARIO.

«Él ha jugado muy bien, especialmente en el tramo final del partido. No sé exactamente qué fallos he tenido porque está muy reciente, acabo de terminar el partido. Habrá tiempo en los próximos días, en los que no tengo ningún torneo cerca, para ver un poco el partido y analizarlo con mi padre y con mi equipo. Ahora está muy reciente y exactamente no me acuerdo de lo que puedo mejorar», inició.

Acaba de romper el cascarón y todavía debe aclimatarse a los registros de cada superficie. «Es mi primer torneo en hierba como profesional, entonces, pues sí, he notado que obviamente hay diferencias. Es un juego diferente. La bola va más rápida y el resto es más importante. Hay que estar muy atento durante todos los puntos y durante todos los juegos porque en cuanto te hagan un break es bastante complicado darle la vuelta. Hay que aprender de eso para que me sirva esta experiencia y estos tres partidos por si el año que viene estoy aquí», añadió.

Jódar redujo la precisión y potencia en su saque a medida que avanzaba el partido. «Bajar en mi saque es un poco en consecuencia de estos últimos partidos, no por ningún problema físico. No me ha pillado por sorpresa su juego, sabía perfectamente lo que me iba a plantear él. He empezado bien, pero él ha subido su nivel en los próximos. He intentado dar todo lo que he tenido, he dejado todo hasta el último momento, así que a seguir trabajando para los próximos torneos».

«En el primer set he sido capaz de manejarlo bastante bien y luego ya no. Al final, son circunstancias y momentos del juego. Ahora tengo que intentar analizar un poco lo que he hecho mal y aprender de los errores. No hay muchas semanas para adaptarse a esta superficie. Obliga a cambiar el chip muy rápido. No he podido jugar ningún torneo previo, pero no lo veo como una excusa por la derrota de hoy. He aprendido mucho. A ver si el cuerpo me permite jugar algún torneo preparatorio el año que viene», argumentó Jódar.