El gol de Joao al Manchester refuerza la teoría que ya empezó a poner en práctica el Cholo Simeone la pasada temporada: convertir al portugués en el delantero centro del equipo. El entrenador argentino está convencido de sus enormes posibilidades en ese puesto y el menino está dispuesto a aceptar el reto. Empieza su cuarto año en el Atlético y éste debe ser el definitivo para convertirse en una estrella mundial.

Joao Félix está ante un curso clave en su carrera. Han pasado tres temporadas completas y no ha conseguido demostrar la fama de la que llegó precedido cuando el Atlético desembolsó por él 126 millones de euros, pero éste parece ser su momento. Con el Mundial de Qatar a tres meses vista necesita adquirir relevancia no sólo en su club, sino también en la selección, en la que tampoco ha podido dar nunca el salto a la titularidad. Ha llegado la hora de Joao.

«Veo al equipo con mucha alegría, y eso se nota en el campo. Vamos a hacer una buena temporada», dijo ayer al terminar el partido el menino, por el que su club ha hecho una apuesta definitiva. Joao está ante su última oportunidad. Si vuelve a desaprovecharla el Atlético le pondrá en el mercado. Ya lo estuvo en el pasado y en varias ocasiones, pero el club no quiso aceptar ninguna de las ofertas que recibió por él porque no le resultaban rentables. La historia cambiará radicalmente si en junio del año próximo no ha dado un paso al frente. El coste de Joao es demasiado elevado como para invertirlo en un jugador que no es diferencial.

Simeone lo ha probado todo con él. Primero lo dejó en la media punta, luego lo adelantó un poco más y finalmente le movió a las bandas. En la derecha pasó desapercibido. En la izquierda tiene la posibilidad de tirar diagonales, pero tampoco es decisivo. Su intrascendencia en muchos partidos era desesperante hasta que, por fin, el Cholo dio con la solución: delantero centro.

El partido de ida de octavos de final de la Champions ante el Manchester United fue definitivo para consolidar la teoría de Simeone. Aquella noche Joao fue el 9 del equipo y nada más empezar remató de cabeza a la red de De Gea un centro lateral de Lodi. Ahí se acabó de convencer el entrenador, que ya no le movió de esa posición hasta que lamentablemente volvió a lesionarse y se perdió el tramo final de la temporada.

Joao jugó el amistoso de ayer en la banda izquierda, pero fue circunstancial por la presencia de Morata, que no seguirá en el equipo. La idea es dejarle a él de delantero centro y dotar de mucho poder de desequilibrio a las bandas, con Nahuel y Carrasco como carrileros largos a la espera de saber qué pasa con Cristiano. Si llega Ronaldo se irá al extremo izquierdo, pero no cambiará la posición de Joao, que seguirá en el eje del ataque. De él se esperan desequilibrio y, sobre todo, goles. Ya empezó a marcarlos ayer en Oslo, pero es en la Liga y en la Champions donde más se necesitan. Joao Félix está ante su ocasión definitiva: o salta al estrellato o se convierte en un simple proyecto. Depende de él.