Vuelta a España 2023: etapa 11 Jesús Herrada se corona en la Laguna Negra y da a España la primera victoria en la Vuelta

Primera victoria española en la Vuelta a España 2023. Jesús Herrada se coronó en la Laguna Negra de Vinuesa, imponiéndose en los metros finales a Jonathan Caicedo, Romain Gregoire, Andreas Kron y, sobre todo, a un Geraint Thomas que se desinfló en los metros finales y no pudo competir por el triunfo. Por detrás, a casi seis minutos, llegó el pelotón, en conjunto y sin ataques entre los favoritos.

La Vuelta entra en una semana decisiva y, después de la contrarreloj de Valladolid, el pelotón afrontaba una etapa llana, aunque con un final en alto. La Laguna Negra de Vinuesa era el colofón a la etapa. Un puerto que se ha convertido en recurrente en los últimos años, con rampas exigentes a lo largo de sus 6,5 kilómetros.

La dificultad de la presente semana, en la que afrontarán dos duras jornadas pirenaicas, con el Tourmalet como gran atractivo, hizo que los grandes nombres de esta Vuelta guardasen fuerzas. La escapada se formó unos 60 kilómetros después de salir de Lerma. Entre los 26 integrantes destaca Geraint Thomas, que estaba a 13 minutos en la general y no suponía ningún peligro. No ha llegado, ni mucho menos, en su mejor momento el galés, al que le están faltando piernas para pelear, ya no por la carrera, sino por meterse entre los 10 mejores.

El británico se presentaba como el gran favorito para llevarse el triunfo de etapa, puesto que además iba bien escoltado por Filippo Ganna. El italiano, ganador de la crono, fue quien lideró la subida al puerto final. Impuso el ritmo y fue reduciendo el grupo hasta que se desfondó, dejando a su líder la victoria en bandeja, pero Thomas no pudo.

El ecuatoriano Caicedo se marchó solo en los últimos kilómetros, pero no logró abrir un hueco definitivo. Fue entonces cuando Herrada, Gregoire y Kron aprovecharon para cerrarlo. A pocos metros de la meta, ganó velocidad el español, que certificó su triunfo con contundencia, dándole a Cofidis una nueva victoria en una grande, que se suma a las dos que consiguieron en el Tour, tras 20 años sin hacerlo.