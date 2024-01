Jenni Hermoso declaró con el privilegio negado a Aguirre y Cifuentes: no fue grabada en vídeo ni en audio

La declaración de Jennifer Hermoso como presunta víctima de un delito de agresión sexual y coacciones por parte del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales no ha sido grabada ni en vídeo ni en audio. Se trata de un privilegio que no tuvieron otras personalidades públicas como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes cuando tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional. Según fuentes cercanas al caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha tomado esta decisión para evitar filtraciones a los medios de comunicación.

Este martes, 2 de enero, el juez ha interrogado a la futbolista en el marco de las diligencias del caso Rubiales. Se trata de la prueba clave para determinar si finalmente el ex presidente de la Federación Española de Fútbol se sienta en el banquillo de los acusados y por qué delito lo hará.

El abogado de Jenni Hermoso solicitó que su cliente fuese protegida con medidas especiales para evitar el revuelo mediático que podría haber supuesto su declaración. Y, en consecuencia, el juez De Jorge dictó una resolución avisando a la partes de que no les daría traslado de la declaración. Pero el magistrado ha ido más allá y fuentes consultadas señalan que tampoco se ha grabado el interrogatorio ni en vídeo ni en audio, sino que se ha optado por «la transcripción en el acta de declaración».

Sin embargo, otros interrogados en la causa no han gozado del mismo trato. El audio de la declaración de Luis Rubiales inclusó llegó a ser publicado en los medios de comunicación.

Evitar filtraciones

El objetivo del juez es evitar a toda costa que se publiquen las declaraciones, de los testigos o investigados en la causa, que se realizan a puerta cerrada ya que el caso aún está en instrucción. Esta resolución la dictó el magistrado después de que se publicase en los medios de comunicación la grabación de la declaración de la futbolista en la Fiscalía.

Ese hecho provocó un «profundo malestar», según fuentes judiciales. De hecho, el juez llegó a iniciar uno de los interrogatorios de los imputados entre reproches a los abogados por haberse emitido en televisión la declaración de Jenni Hermoso en la Fiscalía.

Tal fue el revuelo provocado por la filtración que el juez decidió no dar traslado a las partes ni de los vídeos ni del audio de las declaraciones del resto de investigados y testigos. El juez de la Audiencia Nacional retiró del procedimiento las grabaciones y dejó tan sólo la transcripción de los testimonios en el sumario.

Además, se señaló a miembros personados en la causa como autores de la filtración. Este hecho provocó que el juez retirase de la causa a acusaciones populares como la Asociación de Víctimas de la Guardia Civil, de quien se sospechó que eran los autores de la filtración. Esta asociación se ha vuelto a personar en el procedimiento con otra organización, pero el juez aún no ha aceptado su petición.

La declaración de Jenni Hermoso

Aunque no se haya grabado en vídeo la declaración de Jenni Hermoso, sí ha trascendido su relato en sede judicial. La jugadora explicó que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido. Posteriormente a este hecho, la futbolista señaló que tanto en el vuelo de vuelta a España como en su estancia en Ibiza sufrió un atosigamiento constante por parte de los investigados que alteró su vida normal, produciéndole una situación de desasosiego y tristeza.

Fuentes consultadas señalan que Hermoso se ha referido a Luis Rubiales durante todo el interrogatorio como «mi jefe» y ha apostillado en diversas ocasiones que ella era una mera «trabajadora». También ha recalcado que no denunció inmediatamente que el beso le había molestado para no empañar la victoria del Mundial. «No quería ensombrecer que éramos campeonas del mundo», ha explicado Jenni ante el juez, que se ha despedido de las partes dando por finalizada la investigación.