La afición española, en su mayoría, ha acabado orgullosa de la Selección tras su papel en la Eurocopa. La eliminación en la tanda de penaltis contra Italia duele, pero el combinado dirigido por Luis Enrique ha caído de pie y lo ha hecho siendo mejor que su rival durante los 120 minutos de partido. Así, ‘La Roja’ está recibiendo ánimos y elogios de aficionados tan ilustres como Marc Márquez.

El piloto español de MotoGP ha utilizado sus redes sociales para mandar un guiño a la Selección, una publicación que ha sido aplaudida por muchos y repudiada por otros. Y es que varios independentistas catalanes rabian y atacan al piloto catalán por lucir con orgullo la camiseta de España, insultándole y acosándole en las redes.

Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la @SeFutbol! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega 🙌🏼#Euro2020 pic.twitter.com/2qLf2LUANS — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 7, 2021



«¡Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la Selección! ! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega Levantando las manos», escribió Márquez, a lo que varios independentistas respondieron así: «Cuando se estima a un país que te maltrata, algo huele a podrido», «aquí la Selección española no existe me alegra que hayan perdido», «yo pensaba que serías un señor y no entrarías en política. ¿O es que has puesto la mano para ponerte esta camiseta?».

Y hay más: «Te estás volviendo un perdedor. Yo de ti, me negaba a hablar catalán en las entrevistas. De motos sabes mucho, de derechos humanos y justicia?», «Márquez siempre ha sido un vendido, cuando le convenga se pondrá la estelada o defenderá a Vox», «Cervera no es España, botifler», (palabra catalana utilizada como apodo contra los felipistas o borbónicos) y ahora contra los que se sienten españoles).