La incertidumbre golpea a Djokovic en el US Open

Novak Djokovic lleva años yendo a contracorriente del tiempo y luchando contra su propia voracidad. Le mantiene en la élite a sus casi 40 primaveras, pero multiplica la frustración en cada derrota a una raqueta poco acostumbrada a claudicar. Se posa ahora en el US Open, el último Grand Slam del año que está lleno de incógnitas. Sin Sinner, lesionado, y con Alcaraz de vuelta tras más de cuatro meses inactivo.

El duopolio del tenis tocado. Sería la oportunidad de oro para Djokovic, pero su cuerpo deja la especulación en el aire. En Cincinnati colapsó ante el calor y la humedad. Ganó el primer set y de ahí se fundió a negro. Vómitos, calambres, tiempos médicos… Djokovic buscó el medicamento en todos lados, pero nada encontró. Tirante maximizó sus oportunidades y remontó el partido.

«No es la primera vez que me pasa y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay. Es simplemente un problema de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos dos años. Me causa muchos problemas, sobre todo cuando hay humedad y hace calor», manifestó. La parte buena es que ha tenido más tiempo para preparar el US Open, la parte negativa es que en Nueva York se encontrará un clima similar.

«Si me preguntan si estoy preparado, siento que estoy lo mejor que puedo, pero es muy diferente entrenar que salir al estadio Arthur Ashe y jugar partidos al mejor de cinco sets. Normalmente, no se juegan partidos al mejor de cinco en los entrenamientos. Los partidos inaugurales siempre son bastante difíciles para mí, sobre todo en los últimos años. Así que espero poder superar este primer obstáculo y seguir mejorando», ha explicado el serbio.

El primer obstáculo de Djokovic será otro argentino. Tras caer ante Tirante en Cincinnati, Djokovic debutará en el US Open este domingo contra Mariano Navone. Será cuando Djokovic se convierta en el cuarto jugador que haya disputado 20 veces el US Open en la Era Open, tras Jimmy Connors (22), Andre Agassi (21) y Feliciano López (20). «La longevidad siempre fue uno de los objetivos cuando era más joven», expresó. Djokovic ya pelea contra todo, contra sí mismo también.