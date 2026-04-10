Ilias Akhomach: «Me la pela lo de los cánticos de ‘musulmán el que no bote’, cuando me lo digan a la cara…»

Ilias Akhomach fue uno de los grandes protagonistas de la goleada del Rayo Vallecano en el partido de ida de cuartos de final de la Conference League frente al AEK de Atenas. El hispano-marroquí, cedido por el Villarreal en el equipo de Vallecas, marcó el primer gol y cuajó un gran encuentro. Una vez finalizado el choque, el joven atendió a los medios de comunicación y dejó un titular que está dando bastante que hablar en las redes sociales.

Cuestionado en una entrevista por los cánticos de «musulmán el que no bote», escuchados tanto en Cornellá en el patido de la Selección Española contra Egipto como posteriormente en el estadio del Atlético de Madrid, el jugador trata de quitar hierro al asunto de una manera natural y cree que lo mejor es no dar tanta importancia a los que intentan manchar el fútbol con ese tipo de insultos racistas.

«Me salieron un par de vídeos, me los mandó algún familiar. Nunca he escuchado esto en ningún lado, y lo que escucho ahora no sé muy bien por qué, pero que cada uno haga lo que quiera. A mí no me influye en nada. La gente le intenta dar mucho bombo pero, y lo siento por la palabra, a mí me la pela. Cuando vengan a la cara y me lo digan, me reiré y les diré que son muy guapos», decía en El Larguero de la Cadena Ser.

Ilias Akhomach y la Copa África

El internacional con Marruecos prefiere no hablar de la polémica sobre la Copa África, otorgada finalmente a su selección pese a perder en el terreno de juego contra Sengal. «Soy una persona que no me gusta habar de estas cosas fuera, prefiero hacerlo en persona y nunca las comento en los medios. ¿Justo campeón Marruecos? No sé, dímelo tú… Yo respeto tu opinión», dice.

Un Ilias Akhomach que es feliz en el Rayo Vallecano, donde está jugando con esa regularidad que necesitaba tras una lesión de gravedad. En cualquier caso, el Villarreal le cedió y le renovó porque confía en él para el futuro: «Sí, yo necesitaba jugar, tenía una lesión de cruzado que fue jodida para mí, me recuperé y se me dio la oportunidad de venir al Rayo, hacer un buen final de temporada y crecer como jugador. El Rayo es muy diferente, lo que más se asemeja entre los dos es que el grupo es muy bueno, con un staff increíble, con Íñigo… Es un lujo estar aquí. Pero la afición siempre responde, no para ni un segundo y es lo que más he notado aquí».

El 3-0 en la ida frente al AEK de Atenas da muchas opciones de clasificarse para semifinales al Rayo, pero Ilias es cauto: «El grupo, sobre todo el grupo se merece todo esto que le está pasando por las dificultades que hemos tenido. La afición merece mucho, así que nosotros nos matamos en el campo para que estén felices. Es verdad que al principio de la segunda parte veíamos que lo teníamos controlado, pero es un partido de alta exigencia y ellos también querían atacar. En ese tramo nos hemos mantenido un poco bajos, pero con el penalti y el gol de Isi nos hemos podido relajar. Tú lo sabes, que esto del fútbol puede cambiar mucho… Aquí ha sido 3-0, pero allí iremos 0-0 y tenemos que ganar, así que iremos con esa mentalidad».