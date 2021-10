La historia de Danny Mountain es de esas difíciles de creer. Chelsea, West Ham o Tottenham fueron algunos de los grandes equipos de la Premier League que intentaron fichar a una de las promesas que despuntaba en las categorías inferiores del fútbol inglés, concretamente defendiendo la camiseta del Southampton. Sin embargo, cuando más brillaba en el fútbol bases, Danny Mountain sufrió una grave lesión que acabó truncando su carrera.

Era el tipo de jugador al que los ojeadores le echaban el ojo desde pequeño por su calidad y desequilibrio, pero a los 16 años se vio obligado a dejar el fútbol e iniciar una nueva vida. Una dura entrada de un rival le provocó una grave lesión de rodilla de la que nunca consiguió recuperarse al cien por cien, aunque lo intentó con el apoyo del Southampton.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danny Mountain (Official) (@therealdannymountain10)



Visto lo visto, Danny Mountain comenzó a trabajar en un taller de carpintería, y después recibió una interesante propuesta que nada tenía que ver con la madera ni con el fútbol, sino con el mundo de la pornografía. «Estaba saliendo con una chica de la Página Tres. Su agente quería que ella se metiera en el porno. Ella no estaba interesada, pero él le dio los detalles de una audición en Londres y yo acepté. No sabía qué esperar, pero estaba lleno de confianza», cuenta el propio Danny.

«Fue un shock para mi madre», dice el ex futbolista, que aceptó esa oferta y se adentró en la industria del cine para adultos. A estas alturas, Danny Mountain ha grabado más de 600 películas porno y ha ganado más de 1,5 millones de euros. Tal es su éxito como actor porno que según Scorum en estos momentos es el mejor pagado de toda Gran Bretaña. «Cuando era niño, soñaba con convertirme en un futbolista famoso. Desafortunadamente, nunca marcaré para Inglaterra, pero eso no me impidió tener éxito», dice.