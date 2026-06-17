La hija mayor de Joaquín confirma su romance con un futbolista español con un vídeo muy subido de tono

Daniela Sánchez, la hija mayor de Joaquín, ha confirmado públicamente su relación sentimental con el futbolista Antonio Cordero. Después de semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, la joven influencer y el prometedor jugador español han decidido dar un paso al frente y hacer oficial su romance a través de varias publicaciones compartidas durante una escapada en Tenerife. En las imágenes aparecen disfrutando de unos días de descanso y han servido para confirmar una relación que ya había generado cierto runrún.

La noticia ha generado una gran repercusión debido a la popularidad de ambos protagonistas. Daniela, de 19 años, se ha convertido en una figura muy seguida en redes sociales y en televisión gracias a la exposición mediática de su familia y a su creciente actividad como creadora de contenido. En varias entrevistas recientes había asegurado que se encontraba soltera tras poner fin a una relación de tres años con un joven vinculado a la cantera del Betis. Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos meses y ahora ha decidido compartir con naturalidad esta nueva etapa sentimental junto a Antonio Cordero.

Cuando fiche por el Betis lo dejan cuota 1,30 pic.twitter.com/wlckk46HcK — adri (@adrifdzzzzzz) June 17, 2026

Daniela Sánchez y Antonio Cordero, juntos

Un Antonio Cordero que está ante uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El extremo gaditano, considerado una de las jóvenes promesas del fútbol español, pertenece al Newcastle United, club que apostó por su talento tras destacar en el Málaga, siendo clave con un gol en el ascenso del equipo andaluz de Primera RFEF a Segunda División. Durante la última temporada ha jugado como cedido en el Cádiz CF y a sus 19 años afronta un verano decisivo para definir su futuro deportivo.

Las primeras sospechas sobre el romance surgieron hace varias semanas, cuando ambos comenzaron a compartir fotografías tomadas en lugares similares y a publicar mensajes que muchos seguidores interpretaron como indirectas. Diversos periodistas del mundo del corazón señalaron entonces que existía una relación entre ambos, aunque ni Daniela ni Antonio habían querido pronunciarse públicamente. La confirmación definitiva llegó con las fotos y un vídeo subido de tono de su viaje a Tenerife, donde se les ha podido ver disfrutando del mar, etc.

Estamos ante un nuevo capítulo en la vida pública de Daniela Sánchez, que en los últimos años ha ido construyendo una identidad propia más allá de la fama de sus padres y de su participación en varios programas de televisión junto a ellos. Mientras continúa sus estudios universitarios y consolida su presencia en el mundo de las redes sociales, la joven comparte ahora protagonismo con un futbolista como Antonio Cordero.