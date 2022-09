Hiba Abouk revoluciona Venecia con un escote infinito que deja poco a la imaginación

Hiba Abouk fue una de las caras conocidas de nuestro país en la Mostra Internacional de Venecia. La actriz y modelo acudió a la presentación de la película Blonde, y desfiló ante las cámaras con un espectacular vestido de Giambattista Valli que está dando mucho que hablar en las redes sociales.

Con la espectacular ciudad italiana de fondo, la mujer de Achraf Hakimi se ha paseado con un ajustado mono rojo con un escote infinito que le cae hasta casi el ombligo. La actriz española de origen tunecino presume de escote con varias espectaculares fotografías en las que deja muy poco a la imaginación, posados que han arrasado en las redes sociales con miles y miles de likes en apenas unas horas.

La intérprete lleva varios años siendo pareja de Achraf Hakimi, ahora futbolista del PSG con el que se casó y ha tenido ya dos hijos. Una relación que le ha cambiado la vida por completo a la actriz, muy conocida por sus papeles en series como Con el culo al aire o El Príncipe. Una Hiba Abouk que un tiempo atrás se sinceró sobre su amor con el joven lateral y sobre sus relaciones.

«Achraf tiene el fútbol puesto constantemente y si puede, ve simultáneamente dos partidos. O un partido y una película conmigo. Probablemente ahora me esté viendo a mí y un partido. ¡Me lo conozco! Sus partidos me los veo todos porque me emociona muchísimo verle jugar. Y es una pasada, juega cada vez mejor. Pero si no juega él no lo veo», dijo en El Hormiguero. “Dinero y relaciones sexuales este mes”, le soltaba Broncano en La Resistencia a Hiba Abouk, que no pudo evitar reírse y llevarse las manos a la cara: “Dinero he trabajado mucho, como para estar formando a mi familia y tener muchos hijos más. He visto muy poco a mi pareja este mes, 6,5 veces».