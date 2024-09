El hermano de Topuria confirma su debut en la UFC: «Será al 90% en Estados Unidos»

Aleksandre Topuria, hermano de Ilia Topuria, será el segundo de la familia que dispute un combate de UFC, pero todavía aguarda con ansia el anuncio de su primer combate en Ultimate Fighting Championship, donde ha conseguido firmar ya el contrato, aunque todavía sin saber a quién se enfrentará. El luchador ha confirmado que será en Estados Unidos «al 90%».

«Bueno, como bien sabéis ya he firmado el contrato con la UFC gracias a dios y al trabajo duro, pero no tengo una fecha exacta. Hemos intentado entrar en el evento de París que se va a celebrar este fin de semana, también tuvimos intención de pelear en la misma cartelera mi hermano y yo, pero finalmente, por una cosa o por otra, puede sonar raro, pero no ha salido», comenta el mayor de los Topuria.

«Pero yo espero debutar antes de que termine este año. Diría yo que va a ser antes de que termine este año, y lo que sí puedo decir es que al 90% va a ser en Estados Unidos», confirmó el hermano mayor de Ilia Topuria. Y es que Aleksandre venía pisando fuerte en los últimos años hasta que ha acabado convenciendo a Dana White para que le fiche para su UFC. Ahora se espera con ansia el anuncio oficial de su primer combate, que todo hace indicar que será en Estados Unidos.

Aleksandre Topuria tiene 28 años y nació en Halle (Alemania) al igual que su hermano Ilia. Ambos han llevado una vida llena de dificultades por la guerra con Rusia y que encontraron en España y más en concreto en Alicante un lugar idóneo para cumplir su sueño, que era el de convertirse en luchadores profesionales de MMA.

Topuria habla de su hermano y los inicios

Ilia Topuria estuvo recientemente en El Hormiguero y relató las dificultades que tanto él como su hermano tuvieron de pequeños: «Fue muy duro. Intentaba entender por qué nos tenían que dejar, aunque hoy en día lo agradezca. Fue complicado porque empezó la guerra contra Rusia y nos vimos obligados a madurar antes de tiempo. Pero miro atrás y agradezco a Dios por los aprendizajes porque soy así por eso».

Como es lógico, del tiempo que vivió en pleno conflicto en su país de origen guarda recuerdos «bastante difíciles» por la complicada situación que tenía todo el mundo, casi sin acceso a lo más básico como es el agua y la comida. «Estábamos en el sótano viviendo para que no tiraran bombas. Allí está el verdadero miedo y no en el octógono. En cualquier momento te podían matar, entraban en las casas y te torturaban», ha relatado.