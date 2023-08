Hasta Obama celebra la victoria de España: «Enhorabuena por vuestro primer Mundial»

Hasta Barack Obama se ha querido sumar a la fiesta de España tras su épica victoria en la final del Mundial. El ex presidente de los Estados Unidos quiso felicitar a la selección por conquistar su primer título en un campeonato del mundo tras vencer a Inglaterra en la final disputada este domingo en Sídney.

El mundo entero se ha rendido a España después de su victoria en la final del Mundial contra Inglaterra y uno de los que se ha querido sumar a la fiesta has ido un Barack Obama que ha escrito un bonito mensaje de felicitación en las redes sociales.

Congrats to Spain on their first @FIFAWWC victory! The U.S. will be back next time. https://t.co/lvR8Q6V4yB

— Barack Obama (@BarackObama) August 20, 2023