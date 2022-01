Sergio Busquets, capitán del selección española y del Barcelona, quiso aprovechar los premios FIFA The Best para hacer un guiño a Erling Haaland. El delantero nórdico podría salir en las próximas fechas del Borussia Dortmund y el equipo culé está al quite con Joan Laporta anunciando que tienen opciones de adquirir a uno de los jugadores más cotizados.

El centrocampista culé parece estar embriagado por el optimismo de su presidente y en la gala FIFA The Best incluyó a Haaland entre sus elegidos. Pese a no haberse cruzado nunca en un partido oficial con el futbolista nórdico, Busquets quiso darle su tercer voto por detrás de su ex compañero Leo Messi y de Robert Lewandowski, los dos grandes favoritos a los premios individuales en los últimos tiempos.

Haaland es uno de los futbolistas con más proyección del mundo, pero quizá por su juventud no fue uno de los grandes elegidos entre los capitanes de las selecciones que votaron. Sólo cinco compañeros de combinados nacionales menores como Albania, Aruba, Barbados, Montserrat y la propia Noruega votaron al bueno de Erling y en ningún caso en la primera posición.

Resulta poco casual que Busquets se haya decantado por un futbolista que su club pretende fichar. Haaland hizo una gran temporada en 2021, pero ni mucho menos estuvo en la pomada por conseguir algún título de clubes y fracasó en el intento clasificar a su selección para el Mundial de Qatar. Laporta estará sonriendo desde casa con un guiño que no pasó desapercibido en el mundo del fútbol.