El grupo del Atlético en el Mundial de clubes pinta a irse a Seattle

El grupo del Atlético de Madrid en el Mundial de clubes pinta a irse a Seattle, si no en todos sus partidos, sí en varios de ellos, sobre todo los que dispute el equipo local, el Seattle Sounders, que se enfrentará a los rojiblancos en la segunda jornada. El Lumen Field de la ciudad del estado de Washington, con capacidad para 70.000 espectadores, con superficie de césped artificial, que comparten los Sounders con dos equipos de fútbol americano y otro de fútbol femenino, será el escenario de los encuentros, que ya ha publicitado el club estadounidense en su web oficial.

De las once sedes del torneo la de Seattle, situada en el noroeste de Estados Unidos, muy cerca de la frontera con Canadá, es sin duda la más alejada. Las comunicaciones no son problema porque la ciudad en la que Starbucks abrió su primer establecimiento, anexo al mercado de Pike Place, en 1.971, es una de las más cosmopolitas del país. Sin embargo es cierto que las distancias convierten en mucho más largo el trayecto de avión. Por ejemplo, hay seis horas y media de vuelo entre la sede de Orlando y la de Seattle, por lo que es previsible que la organización trate de concentrar allí la mayor parte de los partidos del grupo o, en su defecto, buscar sedes cercanas, como la de Cincinnati, que está a sólo dos horas y media de distancia.

En la ciudad natal de Bill Gates ha sentado muy bien el emparejamiento con el Atlético y ya han recordado en su cuenta oficial de X las simpatías de Antoine Griezmann por los Seattle Mariners de béisbol, cuya camiseta vistió el francés en una de sus frecuentes visitas a Estados Unidos en 2.023. «Big Seattle Guy». Así le han bautizado. El guiño no puede ser más evidente en unos momentos además en los que el principito medita si poner punto y final a su carrera en España para continuar en la MLS la próxima temporada.

Antoine Griezmann: Big Seattle Guy 😉

Griezmann and @Atleti will play their @FIFACWC Group Stage matches at @LumenField next summer! pic.twitter.com/dsZZfJbckz

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) December 5, 2024