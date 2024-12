Giro radical en la carrera de Carlos Alcaraz: ficha nuevo entrenador para 2025

Ya es oficial. Carlos Alcaraz tiene nuevo entrenador para el próximo año. Se trata de Samuel López, quien anunció este domingo su separación con Pablo Carreño después de nueve años en las que el asturiano se ha convertido a su lado en uno de los grandes tenistas de España.

Fue el propio Carreño quien anunció ayer la noticia a través de sus redes sociales con este emotivo mensaje de agradecimiento al preparador alicantino por todos los éxitos conseguidos juntos. «Se cierra una gran etapa de mi carrera. Han sido 9 temporadas juntos, con retos y dificultades que hemos superado y llenas de momentos inolvidables. Me has ayudado a ser la persona y el tenista que soy hoy. Siempre te estaré agradecido, Samuel López. No me quiero olvidar de la familia de la Academia Equelite Ferrero y agradecerles el cariño y el apoyo recibido. ¡Nos vemos pronto en el circuito!».

Carreño, junto a Samuel López, ha logrado ganar los siete títulos que tiene en su palmarés (entre ellos el Masters 1.000 de Canadá de 2022), alcanzar las semifinales del US Open en 2017 y 2020, ganar el bronce olímpico ante Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y entrar por primera vez en el top 10 del ranking ATP.

Ahora el técnico alicantino se une al equipo de trabajo de Juan Carlos Ferrero para ejercer como segundo entrenador del número 3 de la ATP, según informó este lunes ‘Marca’. Samuel López es un técnico veterano y muy respetado que conoce muy bien al joven tenista español a quien ha visto entrenar habitualmente.

Sin embargo, no será la primera vez que Samuel López acompañe al tenista murciano. El preparador ya lo hizo en Miami en 2022, un torneo que ganó Alcaraz tras derrotar a Casper Ruud en la final.

Asimismo, el próximo entrenador del tenista murciano, ganador de cuatro Grand Slams, estuvo presente en los dos últimos torneos de Queen’s y en el pasado Open de Australia. Su primera prueba será en el ATP Rotterdam 2025, que se disputará del 3 al 9 de febrero.

López y su pronta retirada del tenis

Entrenador español, alicantino de nacimiento y residencia, Samuel López fue jugador antes que entrenador, aunque en su caso la carrera como tenista profesional finalizó muy pronto, con apenas 23 años.

En sus primeros pasos como entrenador, Samuel López ayudó a Antonio Martínez Cascales como técnico ayudante de Juan Carlos Ferrero, en una academia, Equelite, a la que sigue perteneciendo en la actualidad. Después, algunos de los clásicos tenistas nacionales, caso de Guillermo García López, Nico Almagro o Santiago Ventura, pasaron por sus manos.