Así quedan los grupos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020

España ha quedado encuadrado en el grupo F en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta Las dos primeras selecciones clasificadas de cada grupo obtendrán un puesto en la Eurocopa 2020

La UEFA celebró en Dublín el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020 que se disputará en 12 sedes, entre las que está San Mamés. Además de España, otros países como Bulgaria, Alemania, Italia o Rusia, entre otros, también acogerán encuentros, siendo la final del torneo en Inglaterra.

A la espera de que se clasifique una selección directamente mediante la Final Four de la Liga de las Naciones, todos los países ya conocen a sus rivales a batir para clasificarse para la próxima Eurocopa 2020. Había varios condicionantes, como que nos países que sean sedes no podían enfrentarse, España no podía verse las caras contra Gibraltar, Kosovo y Serbia con Bosnia tampoco… Las dos primeras selecciones de cada grupo se clasificarán para el torneo.

Así quedan los grupos de la Eurocopa 2020:

Grupo A: Inglaterra, República Checa, Bulgaria, Montenegro, Kosovo

Grupo B: Portugal, Ucrania, Serbia, Lituania, Luxemburgo

Grupo C: Holanda, Alemania, Irlanda del Norte, Estonia, Bielorrusia

Grupo D: Suiza, Dinamarca, República de Irlanda, Georgia, Gibraltar

Grupo E: Croacia, Gales, Eslovaquia, Hungría, Azerbaiyán

Grupo F: España, Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe, Malta

Grupo G: Polonia, Austria, Israel, Eslovenia, Macedonia, Letonia

Grupo H: Francia, Islandia, Turquía, Albania, Moldavia, Andorra

Grupo I: Bélgica, Rusia, Escocia, Chipre, Kazajistán, San Marino

Grupo J: Italia, Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein