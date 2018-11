Brais Méndez: “Representar a España es lo más grande que hay”

Brais Méndez atendió a OKDIARIO en Las Rozas durante su primera concentración como jugador de la selección española absoluta

Brais Méndez (Mos, 1997) fue la gran sorpresa de la última lista de convocados de Luis Enrique. Muchos eran los nombres que sonaban para reforzar un centro del campo con varias bajas, pero pocos, posiblemente sólo el seleccionador y sus hombres, pensaron en el jugador del Celta.

El gallego está brillando en su primera temporada como jugador de pleno derecho del primer equipo. Tras estar el curso pasado a caballo entre el filial y los mayores, este año se ha hecho un hueco en el conjunto vigués hasta el punto de que ha sido titular en los cuatro últimos partidos de Liga, con gol incluido ante el Real Madrid.

El mediocentro atendió a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En su segundo día como internacional absoluto, sus ojos desprendían la ilusión del debutante, aunque a la hora de contestar las preguntas mostró su madurez, esa que le ha ayudado a llegar a la élite más absoluta.

Pregunta.- ¿Cómo está viviendo sus primeras horas con España?

Respuesta.- Al principio he estado nervioso. He llegado a un sitio con gente que tenía mucha experiencia y que he visto muchas veces. Sueñas con estar aquí. Pero bueno, al final son muy cercanos y están muy pendientes de los nuevos.

P.- ¿Le han acogido bien los compañeros?

R.- Todos han estado muy cercanos, especialmente los capitanes. Creo que eso es muy importante para la gente que llega nueva.

P.- ¿Cómo se enteró del llamamiento de Luis Enrique?

R.- Salí de entrenar y me dieron la enhorabuena. Yo pensaba que era por la convocatoria con la Sub-21, pero me decían que iba con la absoluta. Yo en un primer momento me pensaba que me estaban tomando el pelo, pero cuando vi al director deportivo subir rápido unas escaleras para el campo de entrenamiento ya empecé a pensar que algo raro estaba pasando y me enteré de todo.

P.- ¿Qué le dijo Iago Aspas?

R.- Iago fue de los primeros en darme la enhorabuena. Me dijo que era un grupo muy cercano y cuando estás aquí ya te das cuenta que es así.

P.- Es un ejemplo, ¿no?

R.- Es la figura que todo el mundo mira, junto a Hugo Mallo.

P.- ¿Cómo afronta esta convocatoria?

R.- Esto es un premio, pero quiero alargarlo lo máximo posible. Lo primero que quiero hacer es debutar y luego intentar que esto se alargue lo máximo posible, porque al final es un sueño que todos tenemos. Representar a la Selección es lo más grande.

P.- ¿Cómo se imagina el debut?

R.- Cuando saltas al campo creo que da igual la camiseta que vistas y la gente, te centras en lo que has hecho siempre y el resto pasa a un segundo plano.

P.- ¿Conocía a Luis Enrique de su etapa en el Celta?

R.- Me subió en varios entrenos cuando yo era juvenil del Celta y él primer entrenador. Es muy cercano y está muy pendiente de los jóvenes que llegan. Para los chavales que llegamos a un primer equipo o a una selección, que el entrenador esté tan pendiente creo que te hace sentir más cómodo y eso se agradece mucho.

P.- También a su equipo, ¿no?

R.- Tuve a sus ayudantes en el Celta el año pasado. Son gente con la que puedes hablar cualquier tema, que están muy pendiente tanto de lo futbolístico como de lo personal, y eso hace ver que esto es una familia.

P.- Está dando oportunidades a los jóvenes.

R.- Nos da confianza a todos los jóvenes. Todos los que están despuntando ven que pueden recibir la llamada y eso motiva más.

P.- ¿Mira de reojo a la Sub-21? Hay Europeo y, sobre todo, Juegos.

R.- Es una experiencia bonita vivir un Europeo y, sobre todo, unos Juegos Olímpicos. Siempre miro de reojo a mis compañeros de la Sub-21.

P.- ¿Qué deseo le pide al futuro?

R.- Pido poder debutar en esta convocatoria y seguir en esta dinámica tanto en mi club como para poder seguir con la Selección. Eso sería lo más importante.

“Estamos a muerte con el nuevo entrenador”

P.- ¿Se esperaban la destitución de Antonio Mohamed?

R.- No esperábamos nada. Al final son decisiones que toma el club y creen que es la más conveniente. Ahora estamos a muerte con el nuevo míster.

P.- ¿Creen que pueden dar la vuelta a la situación?

R.- Podemos dar la vuelta. Hemos perdido puntos que no debíamos y creo que tenemos mucho margen de mejora.

P.- ¿Cómo vivió el partido ante el Real Madrid?

R.- Fue un partido complicado. Al final cuando fallas te matan.

P.- Solari se quejó de la dureza del Celta, ¿fuisteis muy duros?

R.- Creo que no se puede quejar de dureza. Al final es un partido de fútbol donde vas con todo, pero no creo que fuéramos duros.