Jaime de Marichalar compró la vivienda, ubicada a diez minutos en coche del domicilio familiar, poco antes de hacerse público su divorcio de la infanta Elena. «Zarzuela anuncia el cese temporal de la convivencia de los duques de Lugo», explicaba el escueto comunicado de Casa Real hace ya 18 años. El nuevo hogar del que fue yerno de don Juan Carlos I se encuentra en el barrio madrileño de Niño Jesús, y le costó más tres millones de euros con una hipoteca a 30 años que pidió en solitario.

Jaime de Marichalar junto a la infanta Elena. (Foto: Gtres)

El domicilio cuenta con más de 700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, y todas las estancias han sido diseñadas por la interiorista Rosa Bernal. Además, dispone de varias plazas de garaje, patio interior y una piscina situada en la última planta. En la planta baja se encuentra la cocina, un gran salón con chimenea, la biblioteca y una zona de servicio; y en la primera planta están los dormitorios de sus dos hijos y un tercero para invitados. Tanto Victoria Federica como Froilán visitan asiduamente a su padre, con el que mantienen muy buena relación.

Jaime de Marichalar junto a sus dos hijos, Victoria Federica y Froilán. (Foto: Gtres)

Por su parte, la infanta Elena hizo una reforma integral de su residencia. La royal dispone de 500 metros cuadrados distribuidos en cuatro cuartos de baño, un salón, cinco dormitorios, una cocina y zona de servicios. Hay dos vecinos por planta, así que la privacidad está garantizada a pesar de encontrarse en pleno centro de Madrid. En 2009 el rey Juan Carlos I quiso tener un detalle y regalarle este piso a su hija mayor, por aquel entonces valorado en casi dos millones de euros. Fue en esta vivienda donde la royal pasó el confinamiento, y pudimos verla asomada al balcón sumándose al aplauso a los sanitarios.

La infanta Elena en el balcón de su domicilio. (Foto: Gtres)

Fue en 2022 cuando se vio obligada a reformar su casa para reparar los daños provocados por un problema de humedad. Durante la reforma se mudó a un lujoso piso de 250 metros cuadrados en Almagro, donde vivió durante nueve meses. Una vez finalizadas las obras, la infanta Elena pudo volver a su domicilio habitual. Cabe destacar que Victoria Federica vive en este piso junto a su madre.

La infanta Elena junto a su hija, Victoria Federica. (Foto: Gtres)

El cuarto miembro de la familia, Froilán, decidió mudarse a Abu Dabi junto a su abuelo, aunque ha vuelto a Madrid para pasar las fiestas navideñas. El programa Fiesta consiguió sacarle unas palabras en el aeropuerto, referentes a las declaraciones de Bárbara Rey sobre el emérito: «Ni las ha visto ni me importan. Yo estoy tranquilo haciendo mi vida. Y mi abuelo está tranquilísimo, feliz de la vida. No ha visto nada». El joven aprovechó para pedir a la prensa que se dirigiera a él como Felipe y no como Froilán.