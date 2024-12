Laurence Debray se ha convertido en una de las personas más cercanas al Rey Juan Carlos. La escritora francesa pasa mucho tiempo en el entorno del padre de Felipe VI y la hemos podido ver acompañándole a algunas citas importantes, como la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida o en las regatas de Sangenjo. Por eso no es de extrañar que haya sido ella la encargada de hacer un perfil de la infanta Elena ahora que la duquesa de Lugo está a punto de cumplir 61 años.

La hermana del Rey Felipe VI celebró el pasado año su cumpleaños con un almuerzo en un restaurante de Madrid al que asistieron varios miembros de su familia, entre ellos, los Reyes. Una cita muy especial en la que se echó de menos a la princesa Leonor y a la infanta Sofía.

La infanta Elena en su última aparición. (Foto: Gtres).

Este año no se sabe si hará algún tipo de reunión, pero sí que se ha confirmado que tiene pensado pasar las fiestas tanto con su madre como con su padre. La infanta estará en España en Navidad y de cara a final de año viajará a Emiratos Árabes. Hay que recordar que Juan Carlos I cumple años el 5 de enero.

Aprovechando el cumpleaños de la duquesa de Lugo la revista ¡Hola! ha publicado un retrato muy personal de la infanta realizado por Laurence Debray. Un reportaje que ofrece una mirada diferente de la vida de la hermana del Rey Felipe VI. Un perfil en el que Debray describe a la infanta como una mujer fuerte y disciplinada. «No conoce la pereza ni el abandono. Acude cada mañana a las oficinas de la Fundación Mapfre, donde está a cargo de todos los proyectos sociales, y va directamente a entrenar a las caballerizas cuando no tiene que acudir a una entrega de premios o a la ceremonia de alguna fundación benéfica. Su agenda siempre está llena. No sé cómo soporta este ritmo y, más aún, lo hace de buen humor, transformando una obligación en una satisfacción», explica la biógrafa de Juan Carlos I.

Victoria Federica y la infanta Elena juntas en un acto. (Foto: Gtres).

Una situación especial

La infanta Elena está muy acostumbrada a estar en el foco mediático y es muy consciente de que precisamente esto puede ser muy útil para dar visibilidad a algunas cuestiones. A pesar de que no es miembro de la Familia Real, doña Elena sigue muy vinculada a algunas causas importantes a través del trabajo que desarrolla en la Fundación Mapfre. De hecho, sus actividades están supervisadas por la Casa de S.M. el Rey. «Debe pedir autorización a la Casa Real. Su vida transcurre al margen de la Zarzuela; vive en un apartamento en el centro de Madrid, pero sigue sujeta a los dictados de la Casa Real. Es una situación extraña, muy jerárquica y hermética. Tiene un pie dentro, por ser infanta de España y miembro de la familia del Rey por nacimiento, y un pie fuera, por estar excluida de la Casa Real y del organigrama oficial», recalca Laurence Debray.

La infanta Elena en Sangenjo. (Foto: Gtres).

Una situación un poco compleja para ella, que ha sido uno de los miembros más comprometidos con la institución. No obstante, nunca se ha quejado cuando la apartaron de la agenda oficial hace ya más de una década.

Su faceta más personal

Su compromiso con la institución es de sobra conocido, igual que su actividad en el ámbito de la solidaridad. Sin embargo, la duquesa de Lugo siempre ha sido una mujer discreta que ha intentado mantenerse en un segundo plano. Esto hace que para la gran mayoría de las personas sea una gran desconocida. Sabemos que es una apasionada de la equitación, que le gusta la vela y que su estilo evolucionó de manera considerable a raíz de su matrimonio con Jaime de Marichalar. No obstante, son pocos los que conocen cómo es de puertas adentro.

Laurence Debray en Galicia. (Foto: Gtres).

Laurence Debray ha desvelado algunos detalles de la personalidad de la infanta Elena. «Doña Elena es la amiga que a todos nos gustaría tener en la vida, fiel y atenta. Siempre está presente cuando se la necesita, dispuesta a levantar los ánimos, recomendar buenas series, compartir recetas sanas y fáciles y ofrecer un recuerdo», ha revelado la biógrafa.

Debray ha contado que la duquesa de Lugo no se ofende cuando extranjeros, que no la reconocen, la saludan de manera muy familiar. «Es todoterreno y se adapta a todas las circunstancias», ha explicado Debray, que ha recalcado que doña Elena es una persona cálida y cercana, capaz de transformar los contratiempos en risas. «Tiene la cortesía espontánea de las personas que mantienen los buenos modales y se toman el tiempo de enviar tarjetas de felicitación manuscritas, en lugar de una imagen por correo electrónico o WhatsApp», ha sentenciado la biógrafa en su perfil para la citada revista.