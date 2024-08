Froilán desata la fiebre de Ibiza antes de volver a Abu Dabi donde ya tiene nuevo trabajo

En una reveladora primicia, hemos descubierto que Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, conocido por su vida llena de lujos y escándalos, está disfrutando de un verano envidiable en la vibrante Ibiza. Tras haber pasado un tiempo en Abu Dabi, donde se mudó para estar más cerca de su abuelo, el rey Juan Carlos I, Froilán ha regresado a España con un renovado entusiasmo por la vida hedonista que siempre lo ha caracterizado. Durante su estancia en la lujosa isla pitiusa, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha vuelto a sumergirse en el epicentro de la fiesta y el glamour, mostrando que su espíritu festivo no ha disminuido en absoluto.

Gracias a una exclusiva de Y Ahora Sonsoles, hemos obtenido imágenes que capturan a Froilán en el corazón de la vida nocturna ibicenca, donde no ha escatimado en gastos ni en diversión. La última fiesta en la que se le vio envuelto tuvo lugar en una de las discotecas más exclusivas. Según cuenta El Español, el reservado que el joven ocupó en esta ocasión tiene un precio que ronda los 5,000 euros por noche y es en la discoteca de música electrónica llamada Amnesia.

Imágenes exclusivas de ‘Y Ahora Sonsoles’ donde se ve a Froilán en Ibiza. (Foto: Y ahora Sonsoles)

Pero no iba solo, estaba acompañado por un círculo selecto de amigos y, en particular, por su amiga cercana, Belén Perea, Froilán se mostró completamente a gusto en este ambiente de alto standing. De hecho, el periódico señala vivió una noche épica y no lo abandonó hasta el cierre, a las 7:30 de la mañana.

A pesar de los rumores que han circulado acerca de una posible relación romántica entre Froilán y Belén, la realidad parece ser mucho más sencilla. Belén ha sido clara en su rechazo a cualquier insinuación de un vínculo más allá de la amistad.

Froilán y Belén Perea en una tarde de toros. (Foto: Gtres)

La verdad es que cada vez que Froilán regresa a España, ella le abre las puertas de su lujoso hogar en el centro de Madrid, ofreciendo al joven royal un refugio confortable y acogedor durante sus estancias. La cercanía de ambos sigue siendo una sólida amistad, sin complicaciones sentimentales.

Froilán regresa a Abu Dabi para iniciar nuevo trabajo

En torno a esto, según ha revelado la periodista Pilar Vidal en el programa de Antena 3, el joven ha disfrutado al máximo de su semana de vacaciones en España antes de regresar a Abu Dabi. La periodista detalló: «Forma parte de su círculo más íntimo, son amigos. Él ha estado una semana en España para resolver asuntos burocráticos, y ha aprovechado para estar en Ibiza. El domingo por la mañana vuela a Abu Dabi. Va a trabajar en una multinacional, pero no se saben más datos hasta que empiece». Este anuncio marca un nuevo capítulo en la vida de Froilán, quien parece estar listo para embarcarse en un nuevo desafío profesional mientras sigue disfrutando de su vida social de manera exuberante.

Este regreso del nieto del emérito a nuestro país también ha incluido momentos importantes en su vida familiar y social. Durante su última visita en abril, Froilán no solo asistió a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo. Estos compromisos han sido una parte importante de su visita, demostrando su dedicación a las relaciones familiares a pesar de su enfoque en el ocio y el lujo.

Froilán, en una imagen reciente en Madrid.(Foto: Gtres)

Desde su mudanza a Abu Dabi en 2023, la vida de Froilán ha dado un giro notable, alejándose de los escándalos que solían rodearlo en España. No obstante, su retorno a nuestro país y su actitud despreocupada y festiva demuestran que su amor por el lujo y la vida social sigue siendo fuerte. Con su nueva etapa profesional en el horizonte, no cabe duda de que el sobrino del rey Felipe VI continuará siendo una figura fascinante y controvertida, manteniéndose en el centro de atención con cada una de sus apariciones.