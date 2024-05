Hoy se cumple un mes del enlace que reunió a la familia del Rey, sin el Rey, casi al completo en Madrid, el pasado 6 de abril de 2024. El enlace era entre el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, una nieta de la Infanta Teresa de Borbón dos Sicilias.

Un enlace que se celebró por todo lo alto en la finca familiar donde la abuela materna cría caballos árabes con el hierro Flor de Lis y la ceremonia religiosa en la iglesia San Francisco de Borja de la calle Serrano, donde atentaron contra el Presidente del Gobierno en 1973, el almirante Luis Carrero Blanco.

Familia real en la boda de Almeida (Foto: Gtres)

Un mes que ha dado mucho de sí. Un mes donde la pareja ha dejado claro lo mucho que se quiere, dando muestras de su amor en público. Sus últimas apariciones han sido en el tenis para disfrutar en varias ocasiones del Mutua Open de Madrid y ver de cerca, desde el palco Vip, a los más grandes del deporte de la raqueta.

Boda Almeida y Teresa Urquijo (Foto: Gtres)

Tras la noche de bodas en el Hotel Villamagna de Madrid, la feliz pareja partió rumbo a su idílica luna de miel en Bután y Maldivas. Un viaje de novios del que regresaron muy sonrientes y cómplices.

Llegando a Barajas de su luna de miel (Foto: Gtres)

Teresa lucía gafas a su llegada al aeropuerto madrileño de Barajas el pasado 19 de abril y estaba algo más delgada y el alcalde llevaba la maleta. El matrimonio se instalaba en su domicilio conyugal en el madrileño barrio de Chamartín, donde ya vivía el alcalde de soltero. Comenzaba así su nueva vida de casados, con un guiño al mundo del deporte.

El matrimonio en el tenis el pasado 30 de abril (Foto : Gtres)

La primera vez que el matrimonio recién llegado del viaje de novios apareció en un evento público fue en los Premios Laureus del Deporte, que concede la Academia Laureus World Sports a los mejores deportistas del mundo por los méritos contraídos durante el año anterior.

El pasado 3 de mayo en el tenis (Foto: Gtres)

Toda una declaración de intenciones, visto lo visto. Porque la pareja tampoco faltó a la cita con el tenis este mes de mayo. Su compromiso con el deporte es un hecho.

Jose Luis Martinez Almeida and Teresa Urquijo at photocall for Laureus awards 2024 in Madrid 22 April 2024

Cómplices y muy sonrientes, charlando en todo momento con sus acompañantes, el matrimonio disfrutó, y mucho, en el torneo madrileño de tenis al que acudieron en varias ocasiones. La última, el domingo día 5, día de la madre. En fútbol, son forofos de equipos distintos.

Cómplices en el tenis el pasado 5 de mayo ( Foto : Gtres )

La siguiente cita del matrimonio en público podría ser en Las Ventas, ahora que comienza en breve la Feria de san Isidro, la feria taurina más importante del mundo. Precisamente tras un burladero de Las Ventas hicieron público su romance hace ahora un año. Una tarde de domingo ambos se presentaron al mundo en Las Ventas, en la tradicional Corrida de la Prensa, como pareja.