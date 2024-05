Victoria Federica de Marichalar ha sido la última protagonista del podcast de Vicky Martín Berrocal. La hija de la infanta Elena, que tiene un perfil mucho más público que su hermano Felipe o que sus primos Urdangarin, no ha dudado en sentarse con la diseñadora, con la que ha mantenido una distendida conversación en la que ha hablado de algunos de los aspectos menos conocidos de su vida.

La nieta de Juan Carlos I y la Reina Sofía se ha convertido en la primera invitada de la tercera temporada de podcast, tal como ha anunciado la propia Vicky Martín Berrocal a través de un post en sus redes sociales. Una publicación en la que ha compartido algunos extactos de la entrevista, en la que se ve a ambas conversando de manera relajada sobre temas personales y familiares.

Tímida y reservada

La sobrina del Rey Felipe VI ha confesado que es una persona muy cariñosa, a la que le encantan los abrazos, porque le dan paz. Victoria ha reconocido que es una persona tímida y que no se comporta igual con todo el mundo: «Yo contigo no soy como sería con otra gente, porque nos conocemos y tenemos confianza y soy yo de verdad», ha dicho la hija de la infanta, que cuando está con alguien nuevo se muestra más reservada e incluso ha comentado que le cuesta abrirse con la gente. Una cuestión que no tiene que ver con sentirse insegura, que no lo es, sino más bien con que le cuesta confiar.

De hecho, proceder de la Familia Real es algo que la ha marcado a la hora de hacer amistades: «Tengo que tener mucho cuidado al principio, porque hay gente que puede acercarse por interés», ha dicho Victoria Federica, que ha reconocido que ha tenido alguna amiga que le ha fallado, aunque no se considera una persona rencorosa.

Para ella, en la amistad es importante la confianza, la fidelidad y la comunicación: «Creo que buenos amigos los tengo contados con los dedos de las manos, pero, es cierto que, aunque no sean de los íntimos, buenos amigos sí que tengo», ha asegurado.

Victoria Federica también ha hablado del motivo por el cual decidió abrir su perfil en las redes sociales: «Estaban sacando cosas mías, bueno y siguen, y dije, igual si me abro las redes, enseño lo que quiero enseñar de mí y lo mismo ya no me dan tanta caña. Más o menos yo quise coger el control de la situación, se iba de madre, decían cosas que me afectaban», ha contado.

Su imagen personal

A día de hoy, Victoria Federica se ha convertido en una de las figuras más destacadas del panorama nacional, con una importante proyección en diferentes eventos. La hija de la infanta Elena cuenta con un gran número de seguidores y una repercusión sustancial en el ámbito de la moda. Por eso, Vicky no ha dudado en preguntarle por cómo se ve a sí misma cuando se mira al espejo.

«Es difícil quererse a sí mismo, pero yo veo una niña joven que se quiere comer el mundo, que quiere hacer cosas con su familia y amigos, que quiere comerse la vida», ha comentado Victoria, que ha reconocido que también tiene días malos en los que ve las cosas de manera negativa, aunque intenta aprender de ello. Algo que no siempre es fácil: «De los días negativos aprendes a esa cosa mala que te haya pasado, aprendes a cómo hacerlo bien la próxima vez y, a base de hacer eso siempre, vas aprendiendo de las cosas malas. Creo, en mi opinión, que es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo», ha asegurado.

La nieta de la Reina Sofía se considera una persona muy exigente consigo misma, a la que le cuesta hablar de sí misma. Entre las cosas que destaca de sí misma es que es muy leal y transparente y no soporta la mentira.

Pertenecer a la Familia Real

Como hija de una infanta, Victoria Federica tiene Grandeza de España, aunque ella reconoce que, más que un título, lo que ha heredado de su familia son una serie de valores. «Creo que, más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos… Al final, de toda mi familia, sea quien sea, aprendo algo bueno, aprendo valores. Cada uno tenemos nuestros valores, como nuestros padres nos han enseñado, y cuando nos juntamos, es como que aprendemos todos de todos y me llevo eso», ha comentado la joven.

Victoria Federica en la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

Victoria Federica considera que lo que se lleva por pertenecer a la familia del Rey es su educación, pero no siente especialmente el peso de una responsabilidad añadida: «No siento que sea un peso, porque al final estoy super contenta con la familia en la que he nacido. Me siento muy afortunada, para mí son mi hogar, mi casa, son lo más y la verdad es que no los cambiarías por nada», ha sentenciado. De hecho, ahora mismo no cambiaría nada por ser anónima, porque ha vivido siempre con ello.

La relación con sus padres

La hija de la infanta Elena ha revelado cómo es la relación con sus padres. Victoria Federica vive en la actualidad con su madre, por la que siente una gran admiración y mantiene una relación normal de madre e hija. «Somos muy amigas, bueno, la verdad es que tenemos momentos muy buenos. Para mí el mejor es cuando montábamos a caballo (ya he dejado de montar) y era un lujo», ha comentado Victoria, que ha dicho que no le cuenta todo a su madre, pero tampoco a sus amigas, no tanto porque no lo quiera contar, sino porque se le olvida. «Soy como de los dos bandos, una victoria que no se puede quedar callada y otra que se lo queda todo para ella», ha dicho. Eso sí, ha dejado claro que, para ella, su madre es un ejemplo y ha asegurado que le encantaría ser como ella.

Victoria Federica, posando en un photocall. (Foto: Gtres)

En cuanto a su padre, Jaime de Marichalar, Victoria Federica ha confesado que le encanta la moda gracias a él. «Me encanta ir con él a todos los desfiles, a todo lo que tenga que ver con la moda, me encanta ir de la mano con él, porque sabe muchísimo y me encanta que me enseñe. Siempre que voy con él aprendo algo», ha declarado.

La parte más complicada

Victoria Federica es consciente de que es un personaje público que despierta interés y que eso implica algunas limitaciones a la hora de poder hacer su vida con normalidad. «Hay veces que me privo de hacer cosas, dejo de ir a sitios. Siempre que salgo a la calle, por ejemplo, si voy a cenar, estoy más pendiente de lo que pasa alrededor que de la conversación, pero no por nada, siento que hay alguien, y me siento incómoda».

La sobrina del Rey Felipe VI ha reconocido que, a veces, se siente enjaulada y que muchas de las cosas que se publican sobre ella no son verdad. «Lo que menos te afecta es cuando es verdad y dices, me han pillado. Lo que más, salir a la calle con un amigo y que ya sea mi novio, esa es una de las partes por las que me siento enjaulada. Con amigos no puedo salir sola a la calle», ha reconocido.

Victoria Federica, en París con su padre. (Foto: Gtres)

De hecho, en algún momento ha hecho terapia. «Hago terapia, no es algo que lleve constantemente, pero me encanta. No es terapia como tal, porque es como si estuviera hablando con una amiga, porque esa persona con la que hablo la considero una más, pero lo veo súper bien, como si tienes las pilas descargadas y vas a hablar con la psicóloga y vuelvo a cargar pilas», ha dicho. Aunque no es algo que haga frecuentemente, considera que debería hacerlo más a menudo: «Creo que no lo hago más por el hecho de sacar un hueco para hacerlo, pero si fuera por mí iría todos los días por lo menos media hora», ha confesado.

Además, la nieta de Juan Carlos I ha contado que cuando tiene algún problema se apoya en sus amigos y en su familia, en especial en su amiga Rocío Laffón, que es como una hermana para ella.