Villarreal – Valencia: partido de la Liga Santander, en directo

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 5 de Liga Santander, que mide al Villarreal y al Valencia El partido se celebrará en el Estadio de la Cerámica. Ambos equipos necesitan escalar puestos en la tabla

Muy buenas tardes y bienvenidos al directo del encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Liga Santander, que mide a dos de los clubes punteros de la competición: Villarreal y Valencia. El estadio de la Cerámica será el escenario de un choque de poder a poder entre dos clubes con mucho que mejorar en este comienzo de temporada.

El Valencia afronta una salida muy complicada, en medio de una pequeña crisis que le ha imposibilitado comenzar la temporada con los objetivos cumplidos. El rendimiento de Rodrigo, Guedes y sobre todo Parejo será mirado con lupa, ya que ellos son los grandes baluartes de un equipo llamado a pelear por los puestos de Champions League a final de temporada.

El Villarreal no ha empezado mejor, como confirmó con el empate en casa en su debut en la Europa League, frente al Glasgow Rangers. Los pupilos de Javier Calleja no están haciendo un mal fútbol, pero los resultados no están acompañando en los primeros partidos. Sus delanteros, con Toko Ekambi y Gerard como favoritos para la titularidad, deben ser el principal pilar de los amarillos.