Fernando Alonso: “Adoro la F1, pero no sé si volveré como piloto o como jefe de la FIA”

Fernando Alonso dio su última rueda de prensa como piloto de Fórmula 1 antes de disputar este próximo domingo su carrera de despedida en el GP de Abu Dhabi. El circuito de Yas Marina será testigo de los últimos volantazos del genial piloto español.

Un momento especial

“De momento es un gran premio más, acabo de venir de Japón, supongo que el domingo será más especial y diferente”.

Su legado

“Es difícil de decir… Hemos abierto un kart para niños, con temas de seguridad vial… Aquí, hay infraestructuras y mejoras en los circuitos que cuando yo vine no estaban.Lo mejor que me llevo de la Fórmula 1 es la gente con la que he trabajado, muchos ingenieros con talento, diseñadores, mecánicos, vosotros los medios. Llevo 18 años aquí y esto es lo que siempre me llevaré de aquí. La preparación, la disciplina en cada área del equipo y ahora que estoy en otras competiciones te das cuenta que la Fórmula 1 está por encima de cualquiera”.

Su mejor carrera

“Si tuviera que elegir alguna sería Valencia 2012. Si se repitiera 100 veces en 99 no ganaría. Todo fue perfecto, el coche no era rápido, ni siquiera entramos en Q3, creo que doblé a Felipe a falta de 10 vueltas… creo que esa sería la mejor carrera”.

¿Volverá?

“Quizás en abril o mayo esté desesperado en el sofá y decida volver, pero no es algo que entre en los planes de ahora. Tendrá que ver cómo me siento el año que viene”.

El regreso de Kubica

“No tengo mucho que añadir. Es uno de los grandes talentos de este deporte y es genial su vuelta. Falta por ver su rendimiento y el del coche. Estoy muy contento por él”.

Su rival más complicado

“Es difícil escoger uno. Si lo hiciera sería Schumacher, no por una razón en particular, sino porque cuando yo llegué el dominaba. Yo venía de los karts y me vi peleando con él. Creo que hay una de las generaciones con más talento. Todos los pilotos pasan mucho tiempo en el simulador y su nivel es impensable hace una o dos décadas. Ha sido un gran viaje. Y si tuviera que escoger uno, sería Michael, por motivos personales y no técnicos”.

Consejos a los debutantes

“No serían muy útiles, porque mi comienzo fue muy distinto. Yo empecé en Minardi, no podíamos probar los coches antes de Australia, el equipo estaba en bancarrota, casi chocó con otros coches porque no encontraba el botón neutro.… No fue el debut perfecto. Tendrán muchas ganas y están muy bien preparados”.

La pregunta que nunca le hicieron

“Es imposible que falte alguna. Me han hecho todas las preguntas del mundo. He tenido suficiente”

¿Qué podría devolverle a la F1?

“No lo sé. No sé qué traerá el futuro. Ahora me concentro en la triple corona, en retos personales, en otras carreras. No sé cuál es el plan. La vida es larga y bonita, me gusta la F-1, siempre la adoraré, no sé si estaré como piloto, como jefe de la FIA…”.

¿Qué va a echar de menos?

“Pilotar los coches. Son realmente especiales, seas decimocuarto, quinto o luches por la victoria. Luchar por el podio es especial, pero conducir también lo es. No existe tecnología igual. También hay cosas negativas, sobre todo si llevas 18 años. No tienes amigos, no tienes familia, no tienes hijos, no tienes tiempo…”.

Objetivo para la carrera

“Tengo que estar en Bahrein el lunes, así que la fiesta no será muy larga. Estamos luchando con Force India en el campeonato de constructores y sería bueno terminar por delante de ellos. Quiero disfrutar la carrera, sentirme a gusto”.

Nostalgia de la F1

“Igual no me aguanto en el sofá y vuelvo al año siguiente. Pero no es la idea. De momento, paso página”.

Expectativas para el fin de semana

“Me gustaría estar en los puntos, pero no somos competitivos. Voy a intentar disfrutarlo. Si vienen los puntos bien y si no, no me entristeceré”.

El último gran premio

“Estoy preparado, aunque nunca se sabe hasta que llega el momento. Voy a estar más pendiente de lo que pasa fuera porque quiero quedarme con esas emociones para siempre”.

Cómo ha madurado en la F1

“Como piloto me voy más confiado. Cuando llegué estaban hay grandes pilotos y no sabía si iba a durar seis meses o seis años”.

Amigos para siempre

“Es difícil en un mundo tan competitivo, pero sí me llevo algunos. He trabajado con gente de mucho talento. Aquí están los mejores en sus respectivos trabajos”.