Fernando Alonso anuncia su adiós a la Fórmula 1

El hombre que enganchó a España a la Fórmula 1 lo deja. Fernando Alonso anunció, a través de un vídeo compartido en su cuenta en las redes sociales su adiós a la Fórmula 1 en 2019. El piloto asturiano abandona el campeonato del mundo con 37 años y tras una última etapa nefasta en McLaren y varios años de muchas frustraciones en los que el talento no se ha visto acompañado de resultados.

Dos campeonatos del Mundo, ambos con Renault, y decenas de carreras para el recuerdo quedarán en el recuerdo del público, sobre todo el español, que encontró una motivación en Alonso para seguir cada 15 días un Gran Premio en el que España podía codearse con los mejores gracias a Fernando.

Alonso no especifica en el vídeo si su decisión de dejar la Fórmula 1 es definitiva, así como tampoco desvela si competirá en la Indycar en 2019. McLaren compartió unas palabras de Alonso en el día de su despedida de la Fórmula 1.

“Después de 17 maravillosos años en este deporte increíble, es hora de que haga un cambio y siga adelante. He disfrutado cada minuto de esas increíbles temporadas y no puedo agradecer lo suficiente a las personas que han contribuido a que sean tan especiales.

Todavía hay varios grandes premios para esta temporada, y participaré en ellos con más compromiso y pasión que nunca.

Veamos lo que trae el futuro; nuevos desafíos emocionantes están a la vuelta de la esquina. Estoy teniendo uno de los momentos más felices de mi vida, pero tengo que seguir explorando nuevas aventuras.

Quiero agradecer a todos en McLaren. Mi corazón está con el equipo para siempre. Sé que volverán más fuertes y mejores en el futuro y podría ser el momento adecuado para mí para estar de vuelta en la serie; eso me haría realmente feliz. He construido muchas relaciones excelentes con mucha gente fantástica en McLaren, y me han dado la oportunidad de ampliar mis horizontes y competir en otras categorías. Siento que ahora soy un conductor más completo que nunca.

Tomé esta decisión hace algunos meses y fue una decisión firme. Sin embargo, me gustaría agradecer sinceramente a Chase Carey y Liberty Media por los esfuerzos realizados para cambiar mi opinión y a todos los que me han contactado durante este tiempo.

Finalmente, también me gustaría agradecer a mis antiguos equipos, compañeros de equipo, competidores, colegas, socios, periodistas y todas las personas con las que he trabajado en mi carrera de F1. Y, especialmente, mis fanáticos en todo el mundo. Estoy bastante seguro de que nuestros caminos se cruzarán nuevamente en el futuro”.