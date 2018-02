Ideal para cualquier cartel publicitario de Netflix anunciando Narcos, o para cualquier niño que no quiere ir a la escuela… pero no para la Fórmula 1. El manto blanco que rodeó Montmeló y alrededores no fue sino la constatación de las noticias pretéritas: el miércoles iba a ser un día peligroso. Y ya con la bandera verde en pista, el silencio sólo se va ensombrecido por la música en las gradas del Circuit. Calma: McLaren iba a sorprender de la mano de Alonso.

No se movía nadie por una calle de boxes en la que el aguanieve no cesaba de erosionar. Ni un ruido de motor, ni siquiera un amago del mismo. Las escuderías se lo están pensando seriamente… aunque alguna ya lo tiene decidido. Red Bull desde buena mañana confirmaba que así no tenía sentido salir a pista: no saldrán en todo el día si la cosa no mejora algo.

Más tarde Ferrari también daba un parte de la situación de nieve en Montmeló: en estas condiciones no rodarán. No lo descartan del todo para el final del día si la situación actual sufriera una metamorfosis que no tiene pinta de aparecer. Renault, por su parte, está esperando a un milagro en el cielo barcelonés para intentar dar alguna vuelta.

Y cuando todo parecía muerto en la mañana, Fernando Alonso salió a dar un paseo por el complicado asfalto de Montmeló. El MCL33 saboreó lo que es rozar la nieve ante el asombro de una sala de prensa que se pegaba a las ventanas para verlo. No fue más que una vuelta de instalación con los neumáticos de lluvia extrema. Algo es algo. Aún así, McLaren ha confirmado OKDIARIO que tienen previsto volver salir por la tarde. Unos valientes.

