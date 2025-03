Flick va de víctima ante el Benfica: «Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la Champions»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Da Luz en la previa de la ida de los octavos de final de la Champions League que Benfica y Barcelona disputarán este miércoles en Lisboa. «Hay que pensar que hay una vuelta, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la Champions, lo han hecho muy bien, tienen mucha confianza. Tenemos que jugar mejor que ellos», explicó Hansi Flick, que añadió que «esperemos que estemos mejor preparados que la otra vez, será un partido difícil».

«Si jugamos como hemos jugado en los dos últimos meses, nos irá bien, tenemos que seguir en este camino. Tenemos que estar centrados, también yo como entrenador», continuó Flick en la previa del encuentro de Champions, que repitió que será «un partido muy difícil» con un «ambiente increíble». Aun así, Flick también repitió en varias ocasiones que «estamos preparado» para esta eliminatoria ante el Benfica, con la ida en Lisboa y la vuelta en Barcelona.

Preguntado por si este Barcelona es ya favorito a ganar la Champions, Flick no se quiso mojar: «Siempre estoy centrado en el siguiente partido, así que podría decir que el Benfica es el rival más difícil. No creo que sea bueno hablar de esto, porque siempre nos centramos en el siguiente partido, que es una buena manera de afrontar el futuro. Hay que dar todo en cada partido, no sólo en la Champions League, también en la Liga».

Flick no ha querido aclarar si Gavi será titular este miércoles: «Tendrá una visita con el doctor y después veremos». «Puede jugar en diferentes posiciones, Gavi nos da una buena opción en defensa, en presionar, también tiene muy buena dinámica cuando tiene el balón, que sabe como jugar», dijo el técnico alemán sobre el centrocampista sevillano.

Por su parte, sobre Lewandowski, Flick especificó que «siempre es bueno tener un jugador que marque un máximo de goles, pero es importante que el equipo le de oportunidades de marcar goles, es un trabajo en equipo». Además, preguntado por Neymar, ante los rumores por una posible vuelta, Flick se ha limitado a decir que «ese no es su trabajo».