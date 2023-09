TRAS LA DENUNCIA PRESENTADA POR JENNI HERMOSO La Fiscalía se querella contra Rubiales por dos delitos: agresión sexual y coacciones

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra Luis Rubiales por delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso. Esto llega apenas tres días después de que la futbolista formalizara la denuncia por el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol ante la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público considera que esta actuación de Rubiales no fue consentida y por tanto puede ser constitutiva de un delito de agresión sexual y de otro de coacciones por la presión que sufrió la jugadora y su entorno tras el episodio, de modo que solicita a la Audiencia que abra una causa contra el directivo suspendido de la RFEF.

La Fiscalía ha tomado acciones legales contra Rubiales después de que la futbolista formalizase su denuncia el pasado martes. Ahora el juzgado al que recaiga la querella debe decidir si abre o no procedimiento penal contra él

Este nuevo paso de la Fiscalía llega después de que el pasado 28 de agosto anunciara que abría diligencias de investigación preprocesales en relación al beso al entender que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. Ya entonces, acordó dirigirse a la jugadora de la absoluta para ofrecerle emprender acciones legales, algo que acabó ocurriendo el pasado 5 de septiembre cuando Hermoso compareció ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia.

La decisión de la Fiscalía se asentaba en las «manifestaciones públicas» realizadas por la jugadora, de las que se podía deducir que el acto sexual sufrido por la misma y llevado a cabo por Rubiales no fue consentido. «Atendido el momento extraprocesal en el que nos encontramos y lo inequívoco de sus declaraciones, es preciso determinar la trascendencia jurídica de las mismas».

Denuncia de Jenni Hermoso

Jenni Hermoso formalizó el pasado martes 6 de septiembre la denuncia por el beso de Luis Rubiales ante la Fiscalía General del Estado. La jugadora de la selección acudió a declarar sobre lo sucedido durante la final del Mundial del pasado 20 de agosto, cuando el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol la besó en la ceremonia de entrega de medallas. Este paso de la futbolista era el requisito que faltaba para que el Ministerio Público pudiera actuar contra Rubiales, puesto que los hechos se produjeron en Australia.

Hermoso tenía 15 días para ponerse en contacto con la Fiscalía desde que esta abriera diligencias para «informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual», ya fuera por escrito o presenciándose. Finalmente, ha optado por esta última opción.

Por ello, el pasado martes, la jugadora de Pachuca y de la selección española se personó ante la Fiscalía para formalizar la denuncia contra el presidente de la Federación, suspendido cautelarmente por la FIFA por un periodo de tres meses. La jugadora no había tomado aún acciones legales, aunque se había pronunciado a través de un comunicado, en el que dejó claro que el beso que recibió en Sídney por parte de Rubiales no fue consentido y que no había sido de su agrado.