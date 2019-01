Wanda Nara: “La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos”

La representante y pareja de Mauro Icardi, Wanda Nara, aseguró que la renovación del jugador con el Inter de Milán se encuentra en punto muerto y que hay dos grandes clubes de España interesados por el '9' neroazurro. Real Madrid y Barcelona serían esos dos conjuntos, que se encuentran en la puja por hacerse con los servicios de uno de los delanteros más codiciados del mundo.

La renovación de Mauro Icardi se encuentra en punto muerto. La pareja y representante del delantero argentino, Wanda Nara, negocia con el Inter de Milán para prolongar el contrato del jugador más allá del 30 de junio de 2021, pero en estos momentos, las posturas se encuentran alejadas. Esto abre la puerta a algunos de los grandes clubes de Europa, que ya han demostrado estar interesados en hacerse con los servicios del ‘9’ neroazurro.

Wanda habló de la situación de Icardi en declaraciones para el diario AS. “La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos hoy por hoy. Hay clubes muy importantes interesados en contratar a Mauro y estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Las cifras que se están hablando en Italia sobre la renovación no son ciertas. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter”, afirmó.

La esperanza de renovar aún sigue viva en el entorno de Icardi, pero las posibilidades no son demasiado altas. “No negamos que en algún momento podemos llegar a un acuerdo, pero ahora mismo estamos muy lejos. No es lógico renovar por lo mismo que cobra Mauro ahora. Nosotros creemos que Mauro está en un nivel superior. Tenemos muy buena relación con dos clubes grandes de España que están muy interesados en Mauro”, dejando caer el interés de Real Madrid y Barcelona por el jugador.

En Italia se especula con que la semana que viene puede ser clave para la renovación de Icardi, mientras que TyC Sports afirmó que el jugador había decidido no ampliar su contrato con el Inter de Milán y que, de no mediar venta, finalizaría su vinculación con el conjunto italiano en 2021.