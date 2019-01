En Portugal aseguran que el Benfica quiere que José Mourinho sea su próximo entrenador. El club lisboeta despidió hace unos días a su técnico, Rui Vitoria, y el sueño del presidente del Benfica es que Mou ocupe el banquillo de las Águilas.

El Benfica anunció el pasado jueves la destitución de su entrenador, Rui Vitória, que dirigió al club luso durante tres temporadas y media. De momento va a ser sustituido de forma interina por el hasta ahora técnico del segundo equipo, Bruno Laje, pero el club lisboeta busca un relevo de altura para el banquillo, y el Portugal aseguran que el favorito no es otro que José Mourinho.

El entrenador portugués está en paro tras ser destituido por el Manchester United el pasado mes de noviembre, por lo que tendría vía libre para volver a dirigir al Benfica, club en el que comenzó su carrera como técnico allá por la temporada 2000/01. La entidad va a intentar que Mou coja las riendas del equipo para la segunda vuelta de la presente campaña, pero según la prensa portuguesa el ex entrenador del Real Madrid prefiere esperar al verano.

Quiere un gran proyecto

Mourinho no ve con malos ojos dirigir al Benfica y no cierra la puerta, pero cree que no es la coyuntura ideal hacerlo ahora, con el equipo cuarto en la liga del país vecino y en plena crisis deportiva. Prefiere que una vez acabe el curso la entidad diseñe un proyecto a su medida para hacerse cargo de las Águilas, un club especial para él, pues fue el primero que le dio la oportunidad como entrenador.

Y es que la clave no sería tanto el aspecto económico como el deportivo. Mourinho quiere un proyecto ganador, un Benfica que pelee por todo en Portugal y que también pueda dar guerra en Europa. Las partes se deberán sentar sobre la mesa para llegar a un entendimiento, aunque de primeras a Mou le tienta la idea de ser entrenador del equipo lisboeta. Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, quiere que el luso sea su próximo entrenador, veremos si en las próximas semanas o meses avanzan las negociaciones lo suficiente para que así sea.