Cesc Fábregas podría marcharse al Milan en enero

Cesc Fábregas podría abandonar el Chelsea en el inicio del 2019 si llega una buena oferta

Cesc Fábregas puede convertirse en uno de los grandes nombres del mercado invernal. Según apunta Sky Sport el futbolista podría cambiar de aires en el inicio del 2019 para empezar una nueva etapa en el Milan de Gattuso. El ex jugador del Barcelona ha perdido peso en el Chelsea y no vería con malos ojos abandonar la entidad. Esta temporada, con Sarri al frente, ha alternado titularidades con suplencias.

En la Premier tan solo ha disputado tres partidos en los que acumula un total de 48 minutos. Mientras que en la Europa League sí que está teniendo más protagonismo, de los cuatro partidos ha jugado tres y en dos de ellos arrancó de inicio y jugó todo el partido. Lo cierto es que su rol en el equipo ha ido de más a menos con el paso del tiempo y eso le habría llevado a meditar la posibilidad de dejar el Chelsea siempre y cuando llegue una buena oferta.

En este sentido el Milan es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios, ya que Gattuso está buscando un centrocampista para el mercado de invierno. Con el cambio de la normativa Cesc podría disputar la Europa League, aunque su alta ficha es uno de los inconvenientes para el traspaso. Según la información del medio británico el conjunto italiano busca un mediocentro estilo Ramsey o Rabiot, aunque la opción de Fábregas no disgusta.

El problema con el ex del Barça es que no sería barato sacarlo del Chelsea, a pesar de que el club inglés no pondría muchas dificultades para dejarle marchar. A ello hay que sumarle la elevada ficha que tiene el jugador, por lo que de fichar por el Milan tendría que adaptarse a las necesidades económicas de la entidad rossonera. Otra de las claves de la operación sería el deseo del futbolista por marcharse, lo que podría abaratar el posible fichaje.