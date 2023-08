Fernando Alonso ya suma más puntos en este Mundial que en sus dos años con Alpine

La etapa de Fernando Alonso con Aston Martin en el año de su debut está siendo, cuanto menos, exitosa. A falta de que llegue esa victoria que tanto ansía, el piloto español no ha parado de sorprender durante todo el Mundial de Fórmula 1 y el pasado domingo en el Gran Premio de Holanda volvió a lucir sus dotes de conducción, algo que realmente nunca dejó de hacer.

Ni siquiera durante sus dos años con el mono de Alpine, donde el coche fabricado en Enstone no le acompañaba y sólo pudo cosechar 81 puntos por temporada, es decir, un total de 162. Su carrerón bajo la lluvia en Zandvoort le aupó desde la quinta posición desde la parrilla hasta la segunda. Gracias a ese resultado, sumado a la vuelta rápida que marcó antes de que empezara a caer agua a mares cuando quedaban ocho vueltas, se embolsó 19 puntos más para afianzarse en la tercera plaza de la tabla de pilotos.

Con un total de 168 puntos, ya suma más que los conseguidos en sus dos años como piloto de la escudería francesa. Y es que todos los problemas que se encontraba carrera tras carrera en Alpine se están convirtiendo en soluciones en Aston Martin, donde a pesar de tener como compañero al hijo del dueño de la compañía (Lance Stroll), siempre le mostraron su total confianza desde el minuto uno. Eso no sucedía cuando su vecino de garaje era Esteban Ocon, siempre favorecido por sus compatriotas y visto como un líder con Alonso al lado.

Quizá por ello, en la última rueda de prensa posterior a la prueba en Holanda, Fernando Alonso se permitió la licencia de desvelar la conversación que mantuvo con su equipo cuando le preguntaron por su ataque a Max Verstappen en la relanzada tras la bandera roja. «En la resalida tenía pensado atacar a Verstappen, él iba a ir con más cuidado que yo, incluso lo hablé con el equipo también. Le dije al equipo, ‘voy a ir a por Verstappen’ y me dijeron ‘haz lo que quieras’, que estaba como para decirme algo», confesó el asturiano en DAZN.

Y ya no sólo se trata de una cuestión de sintonía con los miembros de su equipo, sino también con el coche. Algo que no sucedía con Alpine, donde tuvo que abandonar hasta en ocho carreras, mientras que en Aston Martin ha podido finalizar en todas y, en siete, con podio. Está claro que esa fiabilidad y ese rendimiento que le aporta el vehículo está enamorando a Alonso, que habló de esta de forma acerca de su conexión con el AMR23 al término de la prueba en Holanda: «Me he sentido conectado con el coche, hay veces que estás un poco a contrapié, y otras que vivo con el coche».