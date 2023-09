Fernando Alonso manda un recado a Aston Martin: «Hubiéramos sido sextos»

Fernando Alonso mostró su «sorpresa positiva» en la conclusión del Gran Premio de Japón. El piloto español adelantó cuatro posiciones en la salida hasta ponerse sexto, pero finalmente acabó octavo después de una mala estrategia de Aston Martin. La escudería británica le llamó a boxes antes de tiempo y le obligó a pilotar con mucho tráfico cuando tenía mejor ritmo que en pruebas anteriores.

Por ese motivo, clamó contra su equipo después de bajarse del AMR23, pero destacó el ritmo que había demostrado dicho monoplaza en el circuito de Suzuka. «La carrera ha sido buena y mejor de lo esperado. En carrera teníamos muy buen ritmo y estaba cómodo, de repente cuando me llamaron fue demasiado pronto», comenzó Fernando Alonso, que confirmó la precipitada parada de los británicos.

Es más, pronóstico hasta el posible resultado por el que habría luchado este domingo de no ser por la estrategia de Aston Martin. «Fue para cubrirnos de Tsunoda, pero igual nuestra carrera no era con él, sino con Ferrari y Mercedes. Cuando encuentras tráfico se complica bastante. Hubiéramos podido acabar sextos», vaticinó el asturiano.

Por último, desveló algo que era fácil de esperar. Después del abandono de Lance Stroll, cuyo coche estaba perjudicado en su ala trasera, le ordenaron no subirse a los pianos en las curvas. A Fernando Alonso le preguntaron en DAZN si acató esa orden y su respuesta fue tajante: «No lo hice porque ya tenía bastante con lo que tenía en el coche como para ir en el medio de la pista», sentenció.

Lo más positivo de la decimosexta carrera del Mundial de Fórmula 1 es que Fernando Alonso se marchó contento del país nipón. El asturiano siguió reaccionando a su participación en Suzuka varios minutos después de la carrera y lo hizo en sus redes sociales con el siguiente mensaje: «Bonita carrera y muy buen ritmo del coche hoy. Japón siempre me deja con una sonrisa. Contento con la salida y contento de que hayamos ido rápidos. Más puntos para el equipo y a la próxima en Qatar. Gracias, Japón».

Nice race and very good pace from the car today. Japan always leaves me with a smile 😃. Happy with the start and happy that we have been fast. More points for the team and on to the next one in Qatar. Thank you, Japan. @AstonMartinF1 pic.twitter.com/QAtYbyDNyB

— Fernando Alonso (@alo_oficial) September 24, 2023