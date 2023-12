Fernando Alonso arrasa en las nominaciones a mejor adelantamiento del año

Fernando Alonso lleva un 2023 de récord y a escasos días de que finalice podría culminarlo con un premio más a mejor adelantamiento del año en la Fórmula 1. El asturiano está lleno de nominaciones y tres de sus grandes maniobras en el Mundial son candidatas a concederle un galardón que lleva impreso el nombre de Aston Martin, pues Sebastian Vettel ya lo ganó en 2022.

Y es que el piloto de Aston Martin se apropió este peculiar premio en tres de los ocho meses en los que se comprendió el último campeonato. La primera recompensa no tardó mucho en llegar. En marzo, Alonso le dio una memorable lección a Lewis Hamilton en el Gran Premio con el que se abrió el telón del Mundial en Baréin. Su adelantamiento al de Mercedes en la curva más cerrada del circuito de Sakhir fue clave para que acabase subiendo al podio en su debut con la escudería británica.

