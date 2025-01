Feliciano López arremete contra Djokovic tras recuperarse milagrosamente de su lesión ante Alcaraz

Feliciano López ha explotado tras la jugarreta de Novak Djokovic tras perder el primer set. El serbio hizo entrar a los médicos por unos supuestos problemas musculares que le llevaron a prácticamente no poder andar. Sin embargo, tras tratarse al término de la primera manga, el tenista cambió por completo su juego, se recuperó y terminó llevándose los siguientes tres para meterse en semifinales y dejar al murciano fuera del Open de Australia 2025.

Por este motivo, Feliciano López se ha pronunciado sobre la maniobra que realizó el balcánico para cortar el ritmo de Alcaraz, que había remontado un break de desventaja para cerrar el primer set 6-4. «Me resulta difícil entender lo que Djokovic acaba de hacer, imponiéndose a un gran Alcaraz. Honestamente, se escapa de mi conocimiento-experiencia en este maravilloso deporte», ha señalado el ex tenista.

El duelo comenzó a favor de Djokovic, que se adelantó rápido. Rompió el primer servicio que tuvo Alcaraz para ponerse en ventaja por 2-0 y, después, el español consiguió no sólo empatarle el partido, sino que se puso por delante para llevarse el primer set. Fue entonces cuando Djokovic, que se había hecho daño antes al deslizarse por la pista, pidió la asistencia del fisio.

A partir de ahí, Djokovic comenzó a remontar el vuelo y consiguió darle la vuelta al partido. Se adelantó en el segundo set y, aunque Alcaraz le igualó una vez más, como hizo en el primero, claudicó y no pudo hacer nada en los siguientes sets. Todo, sin mostrar ningún tipo de problema físico, como sí que había pasado en la primera manga. Pasó, de esta forma, de no poder prácticamente moverse a no tener ningún tipo de problema.

Feliciano critica a Djokovic

A la conclusión del partido se comenzó a especular con que esos problemas físicos que presentaba Djokovic, no eran para tal. De hecho, el propio tenista de El Palmar lo puso en duda. «No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en tercero y el cuarto no vi nada», señaló el jugador español.

«Todo el mundo ha visto que a Djokovic le costaba moverse. En el tercer y cuarto set no vi nada de eso. Alguien que piensa en retirarse no hubiera jugado de la manera en la que lo ha hecho después. Yo creo que aunque él hubiera perdido el segundo set, yo habría tenido que sudar para haberle ganado. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado», apuntó el murciano a la conclusión del duelo ante Djokovic.

Algo que también va en la línea del pensamiento de Feliciano López. El toledano no dudó en mostrar su indignación en redes sociales, apuntando directamente a que el serbio había maniobrado de mala fe para intentar cortar el ritmo de Alcaraz, que iba ganando. «Me resulta difícil entender lo que Djokovic acaba de hacer», explicó.