España se juega el sueño de todo un país contra Uruguay. Literalmente. Y es que si la selección española cumple con lo esperado y consigue ser primera de grupo, bien sea empatando o ganando al combinado uruguayo, todos sus partidos en las eliminatorias del Mundial 2026 serán en horarios ‘normales’ para la Península y no a horas intempestivas como el de este sábado en Guadalajara (2:00 horas).

Aunque esta circunstancia no afecte al juego, sí que es realmente importante para generar afición. No es lo mismo disputar todas las eliminatorias a una hora en la que la población española suele reunirse para cenar, como las 21:00 o las 22:00, que hacerlo de madrugada, como ocurriría en caso de que España pierda y sea segunda o tercera del grupo L, en función de cómo se dé el Cabo Verde-Arabia Saudí.

De confirmar el primer puesto, los de Luis de la Fuente jugarían el partido de dieciseisavos el próximo 2 de julio a las 21:00, el mismo horario que se mantendría hasta la final en caso de ir superando rondas. Un auténtico lujo para el país, que podría echarse a la calle para animar a la selección española como acostumbra en todos los torneos importantes.

Sin embargo, este atractivo se truncaría en caso de ser segunda, ya que España jugaría los dieciseisavos el 4 de julio a las 0:00 horas, los octavos a las 18:00, los cuartos a las 3:00 y ya si se colase en semifinales o en la final, ambas serían a las 21:00 hora española. Lo que no se puede saber es cómo se programarían sus encuentros en el escenario más improbable, el de ser tercera, puesto que depende de los resultados de otros grupos.

Las cábalas de España

Pese al hándicap de los horarios en España, donde gran parte de los partidos se ven de madrugada en horas que la gente duerme para iniciar al día siguiente su jornada laboral, el Mundial está siendo muy seguido, incluso más de lo que se esperaba. La selección española tiene en su mano que así siga siendo, en lo que se refiere a sus partidos.

España ha jugado sus dos primeros partidos a las 18:00, mientras que el de este sábado será el primero que dispute en la madrugada española y posiblemente el único si cumple con su objetivo de ser líder de su grupo. La selección empató con Cabo Verde (0-0) y goleó a Arabia Saudí (4-0), por lo que si saca un sólo punto ante Uruguay dará rienda suelta al sueño del país.