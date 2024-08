Pilar Victoriá, jugadora de la selección absoluta de voleibol de Puerto Rico, fue encontrada muerta este jueves en su apartamento en Turquía, donde jugaba con el club Nilüfer Belediyespor, tal y como confirmó su madre en redes sociales.

«Queridos amigos. Entiendo el interés de todos en conocer detalles de lo que como familia estamos viviendo. A todos les solicito nos den espacio para asimilar este momento que nos ha tocado vivir. Pronto dejaremos saber. Dios los bendiga», expresó Pilar López, madre de Victoriá, en su cuenta de Facebook en un desgarrador mensaje que ha conmovido a todos.

Pilar Victoriá, hija de los ex deportistas Pilar López y Luis Ernesto Victoriá, jugó con el sexteto Criollas de Caguas en la Liga de Voleibol Superior Femenino en Puerto Rico, y tenía 28 años. La situación se dio a conocer cuando funcionarios del club turco al que pertenecía, preocupados por su ausencia, acudieron a su hogar en la casa club de Belediyespor, donde hallaron el cuerpo de la deportista.

Aún se desconocen las causas de su fallecimiento, aunque ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Sus familiares están a la espera de los resultados de la autopsia para tener más detalles. «Pilar no solo fue una atleta excepcional, sino también un modelo a seguir para jóvenes y un orgullo para nuestra ciudad», expresó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, en un comunicado.

«Su dedicación y pasión por el voleibol trascendieron las canchas, siendo una fuente de inspiración para todos nosotros, desde sus primeros pasos en el Colegio Notre Dame hasta sus éxitos internacionales», resaltó Miranda sobre la deportista, cuya muerte ha conmocionado a Puerto Rico, que llora la pérdida de la deportista desde que se conoció la trágica noticia. Su memoria vivirá en cada punto anotado y en cada voz que la apoyó a lo largo de su carrera. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este difícil momento», apuntó.

Las condolencias llegan desde Puerto Rico, pero también desde Turquía y el mundo del voleibol en general, consternado por el repentino fallecimiento de una jugadora de tan solo 28 años que tenía toda la vida por delante.

We are devastated to learn of the loss of Pilar Victoria, an incredible person and player who left a tremendous impact on our program and hearts. pic.twitter.com/HRAeVgSbSX

It is with a heavy heart that we share the tragic news of Pilar Marie Victoria, a 29-year-old Puerto Rican national team player, who was set to play for Nilüfer Belediyespor in Türkiye this season. She was found dead in her apartment just hours ago.

The circumstances surrounding… pic.twitter.com/mV7p9QHHpx

— Volleytrails (@volleytrails) August 29, 2024