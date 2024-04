Edurne habla más claro que nunca sobre sus relaciones sexuales: «Como si fuera el charcutero…»

Edurne celebra la excelente acogida de su último single, llamado Nada, y que promocionó anoche en La Resistencia con David Broncano. La cantante, pareja de David de Gea y madre de su hija, vuelve a los orígenes de su música y está radiante con su último disco. Además, recientemente anunció su marcha de Got Talent porque ha fichado por Atresmedia para formar parte de La Voz.

La cantante estuvo muy empeñada en que durante la entrevista en el programa de Broncano se hiciera la debida promoción de su single. La realidad es que lo consiguió, pero tuvo que responder a las preguntas clásicas de La Resistencia: cuánto dinero tiene y cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes. La cantante se extrañaba después de que haya ido tantas veces todavía tenga que rendir cuentas. «Hay que actualizar el Excel», decía bromeando David Broncano, que le permitió contestar sólo a una de las dos preguntas.

«¿Son las dos o tengo que elegir una?», cuestionó la cantante, que no parecía dispuesta inicialmente a dar los datos del dinero y del sexo. Broncano, para evitar problemas, le dio a elegir entre una y otra y Edurne fue clara y mostró su preferencia por charlar sobre las relaciones sexuales: «Hablar de dinero es muy feo».

Primera vez que se juega al Precio Justo en las Preguntas Clásicas. A ojo, como en una charcutería o lonja. #LaResistencia @Edurnity pic.twitter.com/sVvNhsgpWI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 4, 2024

En este contexto, las últimas semanas de la pareja no han sido normales: «David está en Mánchester, está entrenando y sigue allí. Hemos ido de vacaciones, pero está nuestra hija que es un terremoto». Por lo tanto, la artista lo ha resumido como ha podido: «Bien, podía ser mejor pero no ha estado mal».

Sin embargo, Broncano insistió en que diera algún número y así fuese más concreta en sus respuestas. «Si acierto, más o menos, me lo dices», pidió Broncano. «Sexo normal en los últimos 30 días yo diría ocho veces. Un total, ocho de foll*r. Como si fuera el charcutero», bromeó Broncano, que prosiguió: «Diría entre 10 y 15 (puntos) en total». «Me vale», zanjó Edurne, que acabó dándole la mano al presentador.

Hace tan solo unas semanas que Edurne anunció su decisión de abandonar el programa Got Talent para enfocarse en su trayectoria musical. La artista compartió esta noticia a través de su cuenta de Instagram, describiendo los años vividos en el programa como «inolvidables» y destacando el duro proceso de decisión. «La próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia», dijo en su momento poco antes de fichar por La Voz Kids para ser coach. También está en el aire el futuro de David Broncano, al que tienta RTVE, pero todo apunta a que no fructifirán las negociaciones.