Dónde ver el Davidovich – Zverev en directo gratis por TV online las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026

El Masters 1000 de Shanghái 2026 se acerca a su término y el tenis de nuestro país puede tener a dos representantes en la gran final de este torneo que nunca ha ganado en el cuadro individual un español. La primera semifinal es la que disputará Alejandro Davidovich ante Alexander Zverev, un encuentro muy complicado para el andaluz. Posteriormente le llegará el turno a Rafa Jódar. Te contamos cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo el choque que disputa el malagueño.

Cuándo es el Alejandro Davidovich – Zverev: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Alejandro Davidovich se ha plantado en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 y tendrá un duro encuentro por delante, ya que se va a tener que ver las caras con Alexander Zverev, número uno del ranking de la ATP. El tenista malagueño se cargó en segunda ronda a Jenson Brooksby (6-1 y 6-3), a Frances Tiafoe en tercera ronda (7-6, 4.6 y 7-6) y a Hubert Hurkacz en octavos por 1-6, 6-3 y 7-6. En cuartos de final iba ganando 4-1 a Arthur Géa cuando el francés tuvo que abandonar.

La organización de este torneo que se disputa en China ha programado el Alejandro Davidovich – Alexander Zverev que corresponde a las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este sábado 17 de octubre. La ATP ha fijado el arranque de este choque para las 10:30 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que no habrá que pegarse los madrugones que sí han sido necesarios durante el campeonato. Estos dos tenistas se han enfrentado en siete ocasiones, cayendo seis victorias del lado del alemán.

Dónde ver el Alejandro Davidovich – Zverev en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

El operador que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en esta competición fue Movistar+. Este Alejandro Davidovich – Zverev de las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 se va a poder ver por televisión en directo a través de este medio de comunicación, el cual es de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de esta plataforma podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y ver todo lo que ocurra en este choque en streaming y en vivo online. La app de Tennis TV, que es de pago, también es otra vía par seguir este duelo, ya que tiene los derechos de los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que suceda en las dos semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026, ya que una será este emocionante Alejandro Davidovich – Zverev y en la otra participará Rafa Jódar. Publicaremos la crónica de ambos choques y también compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde el país asiático.

Dónde escuchar por radio el Alejandro Davidovich – Zverev del Masters 1000 de Shanghái 2026

Para terminar, recordar a todos los seguidores del tenista malagueño que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este duelo de semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con el Alejandro Davidovich – Zverev y contar lo que suceda en China.