Djokovic se sincera: «Nunca he sido tan querido como Nadal y Federer…»

Novak Djokovic es, ha sido y será uno de los mejores tenistas de la historia del tenis. De eso no hay dudas. El único problema es que su mejor momento deportivo coincidió en el espacio y tiempo con Roger Federer y Rafa Nadal. Dos animales de este deporte y dos ganadores natos. Aun así, fue capaz de ganar en tres ocasiones Roland Garros, siete veces Wimbledon y otras cuatro el US Open de Estados Unidos. El tenista serbio tiene 24 Grand Slam y eso le coloca como el mejor de la historia en cuanto a palmarés.

Pero el tenista serbio, a sus 38 años, se ha sincerado en una entrevista después de caer eliminado la semana pasada en semifinales de Roland Garros a manos de Jannik Sinner. «Nunca fui tan querido como ellos», afirma Djokovic sobre las figuras de Federer y Nadal. Convivió y compitió durante muchos años contra ellos y esa es la sensación que transmite ahora.

«Soy un hombre con muchos defectos, por supuesto. Sin embargo, siempre he intentado vivir con corazón y buenas intenciones y, en definitiva, ser yo mismo», confiesa Novak Djokovic.

El tenista serbio explica en una entrevista concedida a la edición alemana de ’20 minutos’ que su relación con el público al convivir en la época de Federer y Nadal le afectó: «Me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió. Luego pensé que la afición me aceptaría si actuaba de otra manera. Pero tampoco fue así».

«Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que estuviera ahí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo: ‘Voy a ser el número uno’. A mucha gente no le gustó eso», confiesa con dureza el Djokovic más sincero.

«Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee el mal, lo odie o quiera hacer cualquier otra cosa en la cancha para derrotarlo. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor jugador. Siempre he respetado a Roger Federer y Rafa Nadal; nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal», explicó Djokovic sobre su rivalidad contra dos de los mejores tenistas de la historia.