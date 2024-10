La desgarradora confesión de Álvaro Morata: «Me tenía que ir de España porque…»

Álvaro Morata, capitán de la selección española, ha vuelto a hablar sobre los difíciles episodios que ha pasado en algún momento de su vida cuando estaba concentrado con España. A menudo muy criticado, Morata ha recordado sus episodios de depresión, con ataques de pánico, e incluso ha explicado que tuvo que irse de España porque «no lo podía soportar».

Actualmente delantero del Milan, Morata ha revelado que tuvo que lidiar con una depresión que le hizo tener diversos problemas personales: «Cuando tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico, eso da igual el trabajo que hagas, la situación que tengas en la vida, que tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches».

Así, Álvaro Morata ha dado voz a un problema que pasa mucha gente en esta sociedad y que a él le afectó tanto hasta el punto de tomar la decisión de salir de España porque no podía «soportar» todos esos episodios tan difíciles. «Al final, para mí, era lo mejor irme de España porque llegó un momento en el que no lo podía soportar», ha explicado el capitán de la selección española.

Cabe recordar que cuando España ganó la Eurocopa, siendo él además capitán, el propio Álvaro Morata desveló que no hubiera jugado la Eurocopa si no fuera por Iniesta y Bojan Krkic. «Me gustaría mandarle un mensaje a Andrés Iniesta. Si no fuera por él y por Bojan no hubiera jugado esta Eurocopa. Por mi mujer, mis hijos, mis padres y también Andrés y Bojan», dijo entonces Morata.

Ahora, en una entrevista con Herrera en COPE, Álvaro Morata pone voz a la difícil lucha de las personas que sufren depresión y a esa lucha silenciosa que tienen en el día a día. «Como jugadores los conocía. Como personas, a Andrés también y a Bojan no, pero son personas que te da la vida, porque son personas que han pasado por momentos como el que he pasado yo y, al final, está la luz al final de todo», añadió el capitán de la selección española cuando ganó la pasada Eurocopa, además de explicar que jugadores como Iniesta o Krikic «han pasado momentos como los que he pasado yo y siempre está la luz al final del túnel».