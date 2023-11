Dembélé explica por qué dejó el Barcelona para irse al PSG

Ousmane Dembélé se marchó del Barcelona este verano para empezar una nueva aventura en el PSG tras seis años en la entidad azulgrana. Casi tres meses después de su fichaje por el campeón de la Ligue 1, el internacional francés ha desvelado los motivos por los que tomó la decisión de dejar el club catalán donde asegura que vivió sus «dos mejores años» con Xavi Hernández. «Fue más París lo que me hizo cambiar de opinión que simplemente dejar Barcelona», confesó.

«El PSG y el presidente (Nasser Al-Khelaifi) estaban interesados desde hacía tiempo. Ya cuando estuve en Dortmund (2016-2017) empezamos a tener los primeros contactos. En aquel momento mi objetivo era jugar en el Barcelona», comenzó diciendo el ex delantero del Barça. «También hubo contactos en 2019 y luego este verano. El presidente volvió a demostrar que tenía muchas ganas de ficharme. Luego hablé con el entrenador y Luis Campos. Inmediatamente me gustó el proyecto», agregó.

Cuando le preguntaron si fue una elección fácil fichar por el PSG al venir de sus mejores meses en el Barcelona, Dembélé respondió: «Fueron incluso mis dos mejores años, con un entrenador (Xavi Hernández) que confiaba en mí. Pero yo quería fichar por el PSG. Fue más París lo que me hizo cambiar de opinión que simplemente dejar Barcelona».

«Creo, de todos modos, que estaba un poco escrito que algún día ficharía por el PSG. Tengo muchos amigos, seguidores del club, que siempre intentaron convencerme para que viniera», dijo el ahora ahora futbolista del Paris Saint Germain en una entrevista en L’Equipe donde reconoció que «básicamente me dije que me iba a quedar en Barcelona. Fueron los contactos con París los que me hicieron querer irme».

Mbappé y la llamada para ir al PSG

Algunos rumores apuntaban que Kylian Mbappé llamó a Dembélé para que dejara el Barcelona y fichara por el PSG, algo que el ex azulgrana desmintió. Ousmane dejó claro que su compatriota sólo le preguntó si iba a ir o no pero que en ningún momento intentó convencerle para que fichara: «No. Ni siquiera hubo una llamada. Me preguntó si iba a venir, eso es todo. No intentó convencerme ni nada».

«Vinimos al PSG porque amamos al club, porque también está en Francia. Soy de Évreux, no muy lejos de aquí y es el club que amamos. Nos sumamos al proyecto, y hablamos especialmente con el presidente, el director deportivo y el entrenador», añadió respecto a los motivos que le llevaron a fichar por el conjunto capitalino donde todavía no ha marcado un gol en 13 partidos.

Bajo rendimiento

Precisamente sobre eso habló el futbolista del PSG, que reconoció que «tengo que dar un poquito más. Cuantos más partidos pasen mejor estaré». No obstante, el atacante francés aseguró que comprende perfectamente a los que le critican: «Sí, los entiendo, pero no juzgo mis actuaciones por un gol marcado. Puedes marcar un gol y quedar mal en el partido. No puedes marcar y ser muy bueno. Pero, en 2023, lo que cuenta son las estadísticas».

Pese a ello, el futbolista dijo que «duermo muy bien por las noches, siempre tengo confianza en mí mismo». Sobre su poca efectividad de cara a puerta, el ex del Barça comentó: «A menudo me dicen que uso la fuerza cuando estoy delante de la portería. Creo que es porque tengo menos lucidez porque empiezo desde lejos cuando intento eliminar a uno o dos jugadores. Necesito estar mucho más tranquilo».

Objetivos en el PSG

Durante la entrevista con el citado medio francés, Dembélé habló de los objetivos del PSG y explicó que «no estamos obsesionados con la Liga de Campeones. No es sólo eso y no es el principal objetivo del equipo. Antes de venir aquí pensaba más que solo hablaban de la Champions, pero en el club no estamos centrados solo en eso».

Además, el delantero defendió el estilo de juego de Luis Enrique: «Creo que es posible, ya sea en la Ligue 1 o en la Liga de Campeones, tener cuatro jugadores de ataque». «Es una cuestión de táctica. Intentamos llevarnos bien en el campo. Las primeras semanas y meses no fue fácil porque había 11 incorporaciones, pero poco a poco las cosas van bien. Nos conocemos cada vez más», dijo.

«Luis Enrique y yo nos comunicamos mucho. Nos conocemos desde hace mucho tiempo porque él quería traerme a Barcelona cuando yo todavía estaba en Rennes. Le dije en su momento que iba a fichar por el Dortmund pero ese fue el primer contacto que tuve con él. Es alguien que habla mucho con sus jugadores, que es muy divertido y que espera mucho de jugadores como yo», analizó para luego hablar de la forma de ser del técnico: «Con nosotros Luis Enrique es muy tranquilo, muy sencillo, hace muchas bromas. Después, cuando se pone serio, ya no es lo mismo».