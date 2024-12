Los datos que reflejan una crisis histórica en el Barcelona

La crisis del Barcelona tras la derrota contra el Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic es histórica. Los datos no mienten. El equipo azulgrana acumula tres derrotas como local consecutivas por segunda vez en su historia y por primera vez desde hace 59 años. Y vive actualmente una racha horrible con cinco puntos en sus últimos siete partidos, algo que no ocurría desde hace 16 años.

La Navidad ha traído un nuevo líder a la Liga. El año 2024 acabará con el Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla después de su victoria contra el Barcelona con un gol de Sorloth en el 96 que reventó y silenció el Olímpico de Montjuic. El Barcelona, incluso, puede acabar la jornada en tercera posición si el Real Madrid le gana al Sevilla este domingo en el Santiago Bernabéu.

La derrota del Barcelona contra el Atleti ha agravado la crisis culé. El equipo azulgrana se va de vacaciones totalmente hundido. Mereció más contra el cuadro rojiblanco y terminó perdiendo de la manera más cruel posible. Con un gol en el tiempo de descuento y sin tiempo de reacción. El equipo no levanta cabeza y no encuentra soluciones desde el pasado 10 de noviembre. La derrota aquel día en Anoeta inició una crisis que todavía continúa y no tiene fin, por el momento.

Los datos reflejan una crisis histórica

Y es que esta crisis del Barcelona es histórica si consultamos los datos que deja la derrota del equipo blaugrana en Montjuic contra el Atlético de Madrid. El Barça acumula como local tres derrotas consecutivas. Las Palmas, Leganés y ahora Atlético de Madrid. Eso no le pasaba al equipo culé desde hace 59 años. Es la segunda vez que le pasa en su historia. La primera ocurrió en 1965, en el Camp Nou obviamente, con Roque Olsen como entrenador. La entidad catalana perdió en casa 1-2 contra el Valencia, 1-4 frente al Atlético de Madrid y 0-1 ante el Zaragoza. Datos impresionantes que nos deja esta crisis actual del Barcelona.

Una crisis que sí tiene precedentes en la historia del Barcelona. Pero no en los últimos años. Este Barça de Hansi Flick solamente ha cosechado cinco puntos de los últimos 21 en juego. Es decir, de los siete últimos partidos que ha disputado en Liga, el equipo culé ha logrado una victoria, dos empates y nada más y nada menos que cuatro derrotas. Una racha increíblemente negativa para un equipo de este nivel que no se veía en Can Barça desde hace 16 años. Sucedió en 2008 en el final de la etapa de Rijkaard como entrenador. Ni Koeman, ni Setién o incluso el propio Xavi Hernández han vivido una crisis tan negativa como la que está viviendo actualmente Hansi Flick.

Xavi supera en datos a Flick

Pero hay más datos que reflejan la crisis histórica del Barcelona en este final de 2024. La primera vuelta del equipo culé ha sido mala. Esa es la realidad. Después de lograr sumar 33 puntos en las primeras 12 jornadas de Liga, cuando el equipo parecía imparable, los jugadores de Flick se han hundido y cierran sus primeros 19 partidos de la competición con 38 puntos. En los últimos 20 años, esta es la tercera peor primera vuelta de la entidad blaugrana.

Superando los 38 puntos de esta temporada, en el aspecto negativo, están los 37 puntos de la campaña 20/21 y los 31 puntos de la 21/22. Pero es que las dos últimas campañas con Xavi Hernández en el banquillo a estas alturas fueron mejores. La temporada pasada, el Barça sumó 41 puntos, tres más, tras finalizar la jornada 19. Y hace dos campañas sumó 50. 12 puntos más que un equipo que a día de hoy parece estar en ruinas una vez más.